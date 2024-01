Teodoro Sosa: "Si fuese por mí, empadronaría ya a Isabel Pantoja en Gáldar"

Demasiado revuelo ha generado el contrato de patrocinio entre el Cabildo de Gran Canaria y la cantante Isabel Pantoja, es lo que ha afirmado el consejero de Presidencia de la institución insular, Teodoro Sosa, en los micrófonos de Herrera en COPE Gran Canaria.

Sosa explica que los contratos de patrocinios “es un procedimiento habitual cuando se contrata a una cantante porque no la taquilla no da para su caché”, advierte que todas las administraciones trabajan así y es algo que siempre han hecho “se hizo con el festival Bombastic Gran Canaria, también con Raphael, Granca Live Fest e incluso con el Circo del Sol, y se seguirá haciendo.” Aclara que en el caso concreto no sólo es el Cabildo de Gran canaria quien aporta fondos, “también lo hace el Gobierno de Canarias,” aclarando que el ejecutivo aporta unos 130.000 euros y la corporación de la isla añade 160.500 euros”, además señala que los fondos que aporta el Cabildo no sólo es para un concierto “es para una gira de 17 conciertos donde se promocionará Gran Canaria”.

Promocionará 'La Isla de mi Vida'

Esa promoción está diseñada para reconocer los valores de la isla a través de la campaña 'La Isla de mi Vida', que se trata de resaltar las bondades de Gran Canaria a través de la música e imágenes de algunos de los rincones más bonitos de la isla además de reconocer los cuatro elementos que impulsan a sus habitantes a través del arte, deporte o el folclore.

Sosa apunta que en las actuaciones de la tonadillera se proyectará un vídeo promocional en tres ocasiones, además de un stand de Gran Canaria, todo esto con imágenes de Gran Canaria en redes sociales, entrevistas, además de un vídeo documental de final de gira.

El consejero reconoce el impacto mediático de la cantante “gracias a esta contratación, incluso ayer en varios medios nacionales se relacionó Gran Canaria con Isabel Pantoja y esto es muy positivo para nuestro destino,” además también matiza que no solo es una campaña de imagen, “estamos convencidos de que esta acción tendrá un importante retorno económico.·”

"Si fuese por mí, la empadronaría en Gáldar"

Preguntado sobre la posible inclusión en el contrato de una vivienda en la isla para la cantante, se muestra categórico “eso no está en el contrato, no existe, es un disparate comprarle una casa Isabel Pantoja,” asegura que es una campaña de “especulación” dado el interés que genera la cantante y la cantidad de falsedades que existe alrededor de ella

Lo que sí es cierto es que su sobrina, Anabel Pantoja, es una gran enamorada de Gran Canaria, concretamente del sureste de la isla, y sin quererlo se ha convertido en una gran embajadora de la tierra. Anabel ha adquirido una vivienda que ha pagado de su bolsillo y que según algunos medios bautizará con el nombre de 'Villapanto', incluso ha mostrado su alegría y emoción por vivir en la isla, esto podría estimular el rumor de que Isabel Pantoja se venga a vivir a Gran Canaria, según el consejero, sería una gran alegría e incluso bromea diciendo que si fuese por él la empadronaría ya en Gáldar como alcalde del municipio.