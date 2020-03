Un taxista denunciado por mantener relaciones sexuales en su vehículo

Un taxista con licencia de la capital grancanaria ha sido grabado manteniendo relaciones sexuales en su vehículo a plena luz del día en una calle del barrio de Piletillas, en el municipio de Telde.

Una situación que ha escandalizado a la ciudadanía, a sus compañeros y ya ha sido rechazado por todo el sector del taxi. Piden responsabilidades al conductor del vehículo que no tuvo ningún reparo en ser visto realizando esta acción y en un horario en la que no solo pasaban viandantes, sino también escolares que regresaban a sus casas para comer.

El vídeo fue grabado por un residente de la zona. En la grabación se puede apreciar a los autores de la acción, el número de matrícula y la licencia del taxi, que correspondía a Las Palmas de Gran Canaria.

Como se pueden imaginar este vídeo ha tenido una rápida y amplia difusión a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Es por ello que la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ya está investigando este hecho y se ha encargado de llevar a cabo la investigación.

Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), colectivo mayoritario de taxistas de la capital grancanaria han condenado estos hechos. Aseguran que conocen quien es el conductor de este vehículo y lamentan que debido a él, se puede estar dando una mala imagen del sector del taxi.

En los micrófonos de COPE el presidente del colectico mayoritario de taxis en la capital, Francisco Reyes, aseguró que estaban muy avergonzados por este asunto. “Nosotros obviamente nos desmarcamos de esto. Aquí hay trabajando muchos padres, madres de familia, hombres y mujeres que trabajamos todos los días. En la actualidad, hay 1.623 licencias en esta ciudad. Por ejemplo si alguien que viene de fuera, ve esta grabación, no identifica que el vídeo del taxi es de la capital, solo sabe que es un taxista de Canarias. Hace una generalización del sector y no es la imagen habitual que damos”.

Francisco Reyes: “Esto no nos identifica, ni nos iguala. No somos, ni actuamos como lo hace este señor el vídeo. Este señor no ha tenido escrúpulos y lo ha hecho en un lugar público y no hay nada que justifique esta acción y además está terminantemente prohibido en nuestro servicio público. No solo no nos sentimos identificados, sino que condenamos y nos desmarcamos de este tipo de actitudes que lo que hacen es que denigran nuestra imagen. Estamos en contra de este tipo de hechos".

Además nos contaban que ya conocen quién es el autor de este hecho y que ya lo han hablado en la mesa de taxi del ayuntamiento. Dice que "hemos hablado de realizar un comunicado desmarcándonos de este tipo de actitudes. Para nada es la imagen que nosotros proyectamos y que queremos para los taxistas. El sector no es así".

Reyes asegura que esta situación ya “está en manos del servicio de transporte del consistorio capitalino y técnicos pertinentes, para que elaboren un informe y que decidan qué tipo de sanción -si es que hay alguna- o medidas se van a tomar al respecto. Obviamente estamos completamente avergonzados con este vídeo, concluía.