Sol Rodríguez: La DJ teacher que convierte las aulas en una sesión mientras enseña inglés

Sol Rodríguez in session

El CEIP Aragón en Las Palmas de Gran Canaria, aprender inglés ya no es sinónimo de libro de textos, gramática dura, listas de vocabulario y el temido listening. Allí, la profesora Sol Rodríguez ha revolucionado la enseñanza del idioma con una propuesta tan creativa como efectiva: clases de inglés a ritmo del House mezclando educación y música como una auténtica sesión de DJ pedagógica. Esta innovadora docente, que también atiende a 34 centros educativos de la isla, pasó por Herrera en COPE Gran Canaria contando cómo ha convertido su pasión por la música en una poderosa herramienta de aprendizaje.

Proyecto la letra de la canción en una pantalla y les pincho la música, ellos la cantan y la bailan Sol Rodríguez, la teacher DJ

“Tenía un libro de Richmond que tenía letras de canciones y pensé: ¿Por qué no adaptarlo a un proyecto educativo, darle una vuelta?”, relató Sol. Esa chispa creativa se convirtió en un proyecto que hoy transforma sus clases en auténticas sesiones de música. “Con una mesa de mezclas, un portátil o tablet y un Pionner DJ y muchas ganas, hago mi show”. Así Sol se ha ganado a los alumnos que “no solo aprenden, también cantan y bailan”. El método es muy sencillo: “proyecto la letra de la canción en una pantalla y les pincho la música, ellos la cantan y la bailan”, ese es el sistema de aprendizaje que está haciendo furor en los centros educativos por donde pasa.

Sol Rodríguez DJ

Es increíble lo que surge en los menores cuando les das espacios para pensar

La propuesta va mucho más allá del simple Karaoke. Los estudiantes incluso crean sus propias canciones, diseñan las letras, diseñan maquetas y construyen un grupo con nuevas canciones. Se fortalece así la comprensión y la expresión en inglés. “Incluso hacemos maquetas para que ellos creen sus canciones. “Es increíble lo que surge cuando se les da espacio para imaginar”, comenta Sol

Para Sol, en redes SunsTroklnSession, este proceso no solo facilita el aprendizaje, sino que despierta un vínculo emocional con el idioma, explica que incluso un alumno se le acercó y con le dijo que su amor por el inglés lo despertó su metodología, “un verdadero orgullo” y ejemplo que el sistema de Sol triunfa. La clave está en el ritmo. Aunque utiliza varios estilos musicales, Sol reconoce que el House funciona especialmente bien: “Elijo el House porque viene de mi familia. Mi padre me ponía música electrónica y así me decidí por él”. A pesar de que usa otros géneros, reconoció que es lo mejor que conecta con los más ellos. Con los más pequeños, la dinámica es más corporal, más movimiento: con los mayores, se trabaja mucho el listening, que ha mejorado notablemente gracias a esta metodología sonora.

Sol Rodríguez DJ

Hay menores que me han dicho que ama el inglés gracias a esta metodología Sol Rodríguez, la teacher DJ

Además de su valor pedagógico, la experiencia también ha sido enriquecedora para ella como docente: “He aprendido que si haces lo que te gusta, con ganas y te lo pasas bien, todo fluye, y esto funciona”. Sol ya sueña incluso con implementar esta fórmula en otras aulas de Canarias, convencida de que la educación necesita más emoción, más ritmo y más autenticidad.

Con su mezcla de vocación, talento y creatividad. Sol Rodríguez ha demostrado que el aula puede ser mucho más que un espacio de aprendizaje: puede ser también un escenario donde los niños no solo estudian, sino que sienten, se expresan y sobre todo disfrutan aprendiendo