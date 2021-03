Sigue alojándose a inmigrantes en complejos hoteleros de Puerto Rico

Los hoteles de Puerto Rico vuelven a ser una opción para el Estado para el alojamiento de inmigrantes. Si bien se había tomado la determinación de despejar las instalaciones turísticas destinando a los inmigrantes a centros como Las Raíces en Tenerife o Canarias 50 en Gran Canaria, este fin de semana se han vuelto a utilizar estos medios para su acogida. Alrededor de 90 personas han sido alojadas en un hotel de Puerto Rico, lo que ha levantado las quejas municipales hacia el Anselmo Pestana, Delegado del Gobierno, al que se le piden explicaciones de esta situación.

Mencey Navarro, Concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Mogán, denunció esta situación en COPE Canarias. Según el concejal, se había reubicado a la totalidad de los inmigrantes en zonas habilitadas como patrimonio estatal, pero esa situación ha cambiado. “Qué sorpresa la nuestra cuando nos enteramos de que 96 inmigrantes son alojados en las instalaciones de Puerto Rico”, ironizó. Además, insistió en que están esperando la comunicación del Delegado de Gobierno al respecto de la situación. “queremos saber por qué y que duración va a tener esto, y si se va a volver a usar los hoteles para los inmigrantes”. El Delegado reconoció hace dos semanas que aún quedaban unos 2000 inmigrantes en hoteles de Canarias. Navarro espera que se resuelva la situación en los próximos días, al menos en Mogán. “Espero y deseo que entre mañana y pasado se hayan reubicado las personas en los campamentos y donde la Delegación lo vea conveniente”, expresó.

MENORES Y CONTENIDO YIHADISTA

Sobre la situación del municipio, el concejal comentó que cuentan con tres complejos de Menores Extranjeros no Acompañados en los que “conviven unos 480 menores”. Sobre las investigaciones policiales sobre los contenidos yihadistas detectados entre los inmigrantes menores, Navarro admitió que la preocupación existe. “Afortunadamente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están haciendo un buen trabajo al respecto”, comentó. “Debemos entender que es una preocupación que están tomando para depurar responsabilidades si pudiesen existir, o para quedarnos tranquilos de esclarecerse que los hechos no han ocurrido”, explicó, dando a entender que se guían por un criterio preventivo. “Realmente nos preocupamos por los precedentes que conocemos en el resto del mundo, pero en Mogán no tenemos ningún caso por lo pronto”, estableció.

También quiso hablar sobre los inmigrantes que se encuentran en estos momentos viviendo fuera de los centros, en la calle, e incluso en barrancos. “Es una imagen preocupante. Uno se preocupa por el porvenir de esas personas y qué tipo de recursos alimentarios y alojativos están teniendo por parte del Estado, que dice que estas personas se han autoexcluido de los recursos”, lamenta. “Afortunadamente en Mogán no lo estamos sufriendo, no tenemos a nadie localizado en el municipio, pero miramos con preocupación los casos de estas personas en San Bartolomé de Tirajana”, comentó.

VUELTA A LOS HOTELES PESE A LA HABILITACIÓN DE DIVERSOS CENTROS

La situación de pandemia en España ha traído muchas peculiaridades en muchos ámbitos diferentes. Uno de ellos fue en el alojamiento de inmigrantes irregulares llegados a Canarias, ya que las condiciones de distancia social y no hacinamiento (además de los derechos humanos) requerían que los recién llegados no quedaran en el muelle de Arguineguín. Tampoco había centros habilitados para esta afluencia migratoria, y los Centros de Internamiento de Extranjeros no eran suficiente por las medidas de pandemia adoptadas.

Por ello, se terminó por parte del Estado de tomar la determinación de ocupar complejos hoteleros para albergar a unas personas en una situación muy precaria por la escasez de medios. En cuanto varios centros alojativos como el campamento de Las Raíces en Tenerife y Canarias 50 en Gran Canaria estuvieron preparados, se procedió a despejar los hoteles de su condición alojativa para estas personas. Situación irreal que se ha mostrado estos días, donde los inmigrantes han vuelto a los hoteles de Mogán.