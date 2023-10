Décimo día consecutivo de calor en Canarias: "No lo soportamos, las noches son lo peor"

El episodio extraordinario de calor, que suma diez días consecutivos de récord, cesará el sábado, según Agencia Estatal de Meteorología. De hecho, Canarias lleva seis días consecutivos con las temperaturas más altas de todo el país. A esto también hay que añadir calima y ligero viento de aire caliente.

Una situación de la que estamos acostumbrados que ocurra durante el verano, pero con una duración más corta de la que está ocurriendo en estos momentos en el archipiélago canario.

Hoy hemos querido conocer la opinión de los ciudadanos y saber qué tal han pasado la noche. En COPE Canarias hemos hablado con Juan Antonio. Nos cuenta que lo está “llevando muy mal porque hoy hace 34 grados y se espera que vaya aumentando. Esto es demasiado calor para los canarios”.

Este hombre que roza los 80 años cuenta que él ya había pasado una ola de calor de esta magnitud cuando tendría unos 15 años. “Hace muchos años que no veo este calor, aunque recuerdo que viví algo parecido cuando era adolescente”

¿Y cómo combate el calor? Pues usando ventiladores, porque no dispone de aire acondicionado en su casa y se hidrata.

Miguel, por su parte, también recuerda esa ola de calor hace aproximadamente 40 años. “Este calor lo estoy llevando fatal. Cuando era joven, yo recuerdo una ola de calor muy fuerte en el sur de la isla con 43 grados. Al venir a la capital la gente nos decía que hacía mucho calor y se quejaban, pero ahora no lo soporto igual”.

“Nos estamos dando muchas duchas, además tengo un aparato de aire, así que lo ponemos en marcha, unos metemos todos en una habitación para usarlo. Sobre todo por las noches, que es insostenible. Además, por culpa de la calima y el aire caliente, tenemos que cerrar las ventanas porque tengo alergia y es horrible”, añade Miguel.

La sensación de todos es la misma: “Es sofocante, no se puede dormir y los que no tienen aire acondicionado lo pasan muy mal”.

LAS NOCHES SON CALUROSAS E IMPIDEN DESCANSAR A MUCHOS CANARIOS

Las noches están siendo muy largas debido al calor. Todas las personas con las que hemos hablado en COPE nos cuentan que cuando peor lo pasan es por las noches, sobre todo los que no tienen en su casa aire acondicionado o ventiladores.

En COPE También hemos hablado con Pilar que trabaja repartiendo cartas. Asegura que “le está resultando muy complicado trabajar por el aire caliente que estamos sintiendo hoy en la capital grancanaria. En su trabajo les han recomendado que beba mucha agua, hidratación y que intente no exponerse durante mucho tiempo al sol. Aunque para ella, lo peor son las noches, ya que no descansa”.

Pilar dice que no recuerda haber vivido un episodio de calor como este. "Combato el calor con mucha agua, uso el abanico, cuando puedo y a la sombrita. Lo mejor hubiese sido coger vacaciones en esta época".

Mari Carmen, de 79 años, dice que lo está “llevando fatal, sobre todo por las noches. Si no duermo, estoy todo el día cansada, se me baja la tensión, y tengo de todo, porque este tiempo a mí me hace sentir peor. Combato el calor con abanico, porque aire acondicionado no tengo así que como puedo”