El Servicio Canario de Salud anima a vacunarse contra la gripe, porque vuelve con mayor incidencia

El Servicio Canario de Salud (SCS) iniciará el próximo lunes la campaña de vacunación gratuita contra la gripe de cara a la temporada 2022-2023, cuando se espera que vuelva con mayor incidencia ante su comportamiento en el hemisferio sur tras dos años de baja intensidad debido a la covid-19.



El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo; el director general de Salud Pública, José Juan Alemán; y el jefe del servicio de Epidemiología y Prevención, Amós García, han instado por ello a la población de riesgo a que se vacune contra la gripe y de la segunda dosis de refuerzo contra la covid-19, que está adaptada a las variantes de ómicron, ya que padecer a la vez ambas enfermedades genera más complicaciones y mortalidad.



Desde este martes ya se puede pedir cita en el teléfono 012 para ambas vacunas, con la opción de que sean administradas de una vez o por separado, ha indicado el consejero de Sanidad, quien ha informado de que el SCS dispone de 297.000 dosis, 35.500 más que en la temporada anterior, en las que se ha invertido 2,4 millones de euros, 600.000 más.



Trujillo ha recordado que la gripe mata y ha añadido que se calcula que la vacuna puede evitar entre el 75 y el 80 por ciento de los fallecimientos que produce cada año esta enfermedad.



El pasado año fueron 2.000 personas las fallecidas en España a causa de la gripe, en Canarias ninguna, pero ello se debió a la alta transmisión de la covid-19, así como a la vacunación y al uso de mascarillas, ha recalcado el responsable de Salud Pública.



La nueva campaña va dirigida a lo mayores de 60 años, los enfermos con patologías crónicas, las embarazadas y los profesionales sanitarios o cuidadores de personas mayores, sobre quienes se incidirá en la recomendación a través de anuncios publicitarios que se insertarán en radios, redes sociales y se difundirán en centros sanitarios bajo el eslogan "No te la juegues, vacúnate".



Amós García ha hecho hincapié en que la vacuna no solo reduce riesgos en la salud, sino que también evita el "colapso" por la presión asistencial y ha señalado que, tras dos temporadas sin apenas casos debido a la epidemia de coronavirus, este año la gripe tendrá cierta importancia ante su comportamiento en el hemisferio sur, donde "ha vuelto con intensidad importante".



La incidencia en la anterior temporada fue de 10 casos por 100.000 habitantes y en la precedente de 2,5 por 100.000, pero antes de la pandemia de coronavirus era cercana a los 200 por 100.000 habitantes.



Según los datos del SCS, en Canarias se vacuna el 60 por ciento de la población mayor de 60 años de riesgo, un porcentaje que se debe incrementar al 75 por ciento, ha indicado Amós García, quien ha insistido en que el "terreno está abonado para tener más casos de gripe", si bien ha recomendado hacer uso del "instrumento que evita problemas de salud" si se pertenece al segmento de población diana.



El jefe del servicio de Epidemiología y Prevención del SCS ha advertido de que "la gripe siempre viene fuerte, sobre todo para las personas con patologías previas".



El consejero ha incidido en que los planes de contingencia de cara a la campaña están ya preparados y que es posible que se produzcan de nuevo las imágenes de las urgencias colapsadas en momentos de pico, si bien ha recordado que se trabaja en mejorar las dotaciones.



El responsable de Salud Pública ha añadido que el sistema de prevención y protección desplegado en la fase aguda de la pandemia de coronavirus no se ha desmantelado, sino desactivado, por lo que se dispone de medios para la atención de esos picos.



García, que forma parte de la Ponencia de Vacunas del Ministerio de Sanidad, ha adelantado, además, que el próximo año es previsible que la campaña de vacunación contra la gripe incluya a la población infantil mayor de seis meses y hasta los 5 años por su perfil transmisor entre las personas más vulnerables, si bien ha recordado que para los menores con problemas de salud ya está recomendada. EFE