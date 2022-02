El senador por Gran Canaria Sergio Ramos, pide la repatriación de los inmigrantes menores no acompañados

El senador por Gran Canaria del Partido Popular, Sergio Ramos, ha pedido al Gobierno de Canarias que repatríe a los menores no acompañados que llegan a Canarias “tenemos que ponernos a legislar sobre esto, es que a lo mejor hay que plantearse que, lamentándolo mucho y con el dolor de mi corazón, repatriar también a los menores.”

Las palabras del senador vienen a colación de las declaraciones a EFE de la directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, Iratxe Serrano asegurando que ya no hay una plaza más para acoger a los inmigrantes menores no acompañados.

El senador popular se sorprende por las declaraciones de Serrano y se pregunta qué ha hecho el ejecutivo autonómico en estos años de llegada masiva de inmigrantes, además recuerda que su formación ya recordó en sede parlamentaria que “esto iba a ocurrir y lo que hicieron fue insultar al Partido Popular.”

Acusa al presidente Autonómico, Ángel Víctor Torres de no tener influencia en Madrid y le recuerda que la crisis de los menores en Ceuta se solucionó porque “en Ceuta hay un presidente que se plantó en Moncloa para decirle a Pedro Sánchez, hasta aquí hemos llegado...

El senador denuncia que el presidente canario, prefiere ponerse del lado del Partido Socialista a defender los derechos de los canarios y le conmina a que viaje a Madrid y le diga a Pedro Sánchez, “hasta aquí hemos llegado y lo de Canarias se tiene que solucionar.”

Ramos acusa al Gobierno de buenismo “algo que aquí no cabe, ya me gustaría alojarlos a todos de forma digna, pero Canarias no tiene esa capacidad.” El senador también recuerda que no sólo son las comunidades gobernadas por el Partido Popular las que se niegan a acoger a menores inmigrantes no acompañados “tampoco han acogido en un gran número las comunidades del partido socialista.”

El senador pide no hacer demagogia con este asunto y asegura que el Partido Socialista no ha cumplido con su responsabilidad “lo que tienen que hacer es arreglar este asunto, no solo con los menores no acompañados, también con los adultos porque Canarias no es una cárcel de inmigrantes.” Finalmente pide a Torres “menos llorar y más ponerse las pilas y plantarse en la Moncloa.”