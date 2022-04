El sector primario de Gran Canaria exige que los ciudadanos consuman producto local

La novena edición de la feria Gran Canaria Me Gusta se celebrará del 29 de abril al 1 de mayo en formato híbrido, y el lunes 2 con las jornadas profesionales Orígenes, en las que participará Dabiz Muñoz, considerado el mejor chef del mundo según The Best Chef Awards.

La feria se celebrará con asistencia presencial y virtual, en tres jornadas con 46 expositores, 8 asociaciones de productores y cocineros locales y nacionales.

El programa crece en esta edición con el Concurso Regional de Cocina Nuevos Talentos, el concurso regional de Sumiller Canarias, el concurso regional de pastelería y confitería artesana, de cocina profesional, concurso popular de repostería y el reconocimiento ‘Qué bueno’, entre otras propuestas.

La feria, ocupará el recinto de Infecar en todos sus pabellones con actividades, catas, exhibiciones gastronómicas, talleres infantiles y concursos.

Según el Cabildo insular, “esta feria, ya consolidada, tiene como ejes trasversales de acción el producto local y los productores, el territorio y la gastronomía para visibilizar el trabajo y el producto de la isla que es elemento diferenciador e identitario del paisaje y el territorio” configurándose así como un espacio de descubrimiento y degustación” de todo lo que implica el sector primario”.

En COPE Gran Canaria, Miguel Hidalgo, consejero del Sector Primario del Cabildo asegura que el archipiélago tiene capacidad suficiente para que la población pueda consumirla. Prueba de ello han sido las crisis que hemos tenido en los últimos tiempos: la covid, la guerra de Ucrania y una huelga fuerte de transportes, que casi deja a Canarias aisladas. Por lo tanto, hemos puedo de manifiesto que somos autosuficientes”.

En cuanto a conseguir la ansiada soberanía alimentaria en la isla, el consejero señala que “poco a poco se está consiguiendo, porque ya se está exigiendo consumir productor local”.

Miguel Hidalgo: “Ya está pasando, hay muchos consumidores que exigen que las carnes sean de Canarias, que las frutas y verduras sean de nuestra tierra y esto es también un esfuerzo de concienciación porque se está pidiendo cada vez más producto local”.

"CUANDO COMPREMOS EN UN ESTABLECIMIENTO HAY QUE CONSUMIR PRODUCTO LOCAL"

El consejero del Sector Primario del cabildo de Gran Canaria, insiste en que todo este esfuerzo se debe transformar en nuestro día a día y debemos ir poco a poco exigiendo y fomentando el consumir producto producido y elaborado por nosotros.

Miguel Hidalgo cree que tenemos recursos suficientes para atender a la demanda de nuestra tierra, calidad y experiencia. “Se tiene que dar cuenta que en la historia de Canarias en los últimos 100 años tenemos experiencia de exportación. Tenemos capacidad, pero hace falta de una exportación nueva, de gente joven que se incorporen al mundo del campo y rural”.

El consejero destaca que “hay que ir poco a poco introduciendo este mundo en los jóvenes apra que la vean como una actividad de futuro. Para eso tenemos que compensarlo y deben ganar dignamente un salario como cualquier trabajador”.

“Por eso tiene que existir una serie de compensaciones por parte del Estado que de alguna manera las compensaciones económicas para el sector. Aquí requerimos y exigimos que ayuden al sector, ya que el productor está produciendo en pérdidas y esto puede llevar a la desaparición del producto”, concluye.