Un satélite europeo detecta una misteriosa mancha sobre el origen del vertido de Telde

Rosario Correa, portavoz de la Plataforma Salvar Chira Soria, ha denunciado en una entrevista en [Herrera en COPE Gran Canaria lo que considera una campaña de desvío de atención sobre el origen del vertido tóxico que mantuvo cerradas las playas de Telde durante más de dos meses. La plataforma exige transparencia y aporta una prueba que considera clave: una imagen del satélite Copernicus que muestra una mancha sobre un emisario municipal el día que comenzó la crisis, y no sobre la piscifactoría señalada como culpable.

La mancha que detectó Copernicus

Según ha explicado Correa, el programa europeo Copernicus captó con uno de sus satélites Sentine una imagen reveladora el pasado 3 de octubre, coincidiendo con el inicio del episodio de contaminación. En ella se aprecia una mancha blanquecina justo sobre la desembocadura del emisario submarino 222, perteneciente al Ayuntamiento de Telde. "No estaba sobre la jaula de la piscifactoría", ha subrayado Correa, quien destaca que fue la propia empresa afectada, Acuanaria, la que denunció los hechos ante el SEPRONA y la Fiscalía, apuntando desde el primer momento a un "posible vertido en dicho emisario".

Cierre de playas en Telde

La mancha que apareció el día 3 sobre la salida del emisario no estaba sobre la jaula" Rosario Correa, portavoz de la plataforma Salvar Chira Soria

La portavoz de Salvar Chira Soria se pregunta cómo es posible que, tras la denuncia de la empresa, comenzara "una campaña feroz para señalar y desviar el foco de los emisarios y señalar a la empresa". Correa critica la "rapidez en buscar un culpable sin siquiera tener resultados" y apunta a una posible motivación económica, ya que si la responsabilidad recayera en Aguas de Telde o el Ayuntamiento, tendrían que "abonar una gran cantidad de dinero".

La conexión con Turcón y un vídeo anónimo

Durante su intervención en Herrera en COPE Gran Canaria, Correa ha mostrado su extrañeza por el papel del grupo ecologista Turcón, ya que, según explica, personas vinculadas a esta organización han sido muy activas en [culpar a la piscifactoría]. "Es muy extraño que, por ejemplo, el portavoz de Salineta, que está en contra de las jaulas, es un miembro de Turcon que a la vez ha trabajado en el [Ayuntamiento de Telde]", ha señalado. También ha mencionado que miembros de Turcón se han sentado en el consejo de administración de Aguas de Telde y que otro portavoz vecinal de Taliarte también pertenece al colectivo.

Salinetas

La plataforma también denuncia la difusión de un vídeo anónimo, que según afirman ha sido distribuido por miembros de Turcón, que "no está firmado" y "no hace referencia alguna a ninguna referencia científica". Según Correa, este vídeo "obvia hablar de la mancha que aparecía en el vertido" y omite que "lubinas que estaban en tierra de una piscifactoría a un kilómetro también murieron". Para la portavoz, el vídeo está "basado en hipótesis, no en hechos reales".

Pedimos transparencia y que no se manipule a la ciudadanía" Rosario Correa, portavoz de la plataforma Salvar Chira Soria

barranco silva

Otros focos de contaminación

Además del emisario 222, Correa pone el foco en otros puntos, como el emisario de Silva. Su plataforma ha denunciado ante el Seprona, aportando fotografías, la existencia de vertidos en el barranco de Silva. "Nosotros, la plataforma, hemos sido los únicos que hemos denunciado", afirma, cuestionando por qué otros grupos ecologistas no han investigado estos hechos "si tan preocupados están por el medioambiente". En la zona se ha comprobado la presencia de níquel, selenio, zinc y clorpirifós, entre otras sustancias peligrosas.

Correa insiste en que la muerte de los peces no se explica por anoxia, falta de oxígeno, sino por un vertido químico, ya que "las membranas de los pescados no se queman" por falta de oxígeno. "Lo que es peligrosísimo son esas aguas que se vierten al mar con químicos y metales pesados no depurados ni tratados", ha afirmado. Este episodio se enmarca en un problema mayor: el Gobierno de Canarias ha censado recientemente 403 puntos de vertidos de tierra al mar en el archipiélago, de los cuales 216 no tienen permiso para funcionar.

Con todo, la Plataforma Salvar Chira Soria pide "prudencia" y confía en la investigación de los profesionales del SEPRONA para esclarecer el origen de una contaminación tóxica que no solo afectó a Telde, sino que también llegó a playas de Santa Lucía, Ingenio, Agüimes y San Bartolomé de Tirajana. Mientras tanto, la organización insiste en su reclamación principal: "transparencia y despolitización" en la gestión del ciclo del agua y el litoral costero de Canarias.