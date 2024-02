¿Se puede acortar la final de murgas de Las Palmas de Gran Canaria?

Este fin de semana se celebró la final de murgas de Las Palmas de Gran Canaria. Un evento que siempre se acoge con muchísima expectación, pero que este año muchos ciudadanos y las propias murgas se quejaron de la duración del espectáculo.

Esta final, que comenzó a las nueve de la noche, acabó pasadas las cuatro de la madrugada, algo que ha recibido muchas quejas por parte de los murgueros y ciudadanos. En Herrera en COPE Gran Canaria hemos hablado con Javier Santana, director de 'Los Serenquenquenes', y ganador del tercer premio de interpretación.

Cuenta que el espectáculo duró siete horas en total y que no recuerda una final tan larga. “Este concurso está actualmente organizado de estar manera, con un formato que estamos acostumbrados y aunque siempre suele terminar tarde, no como este año”.

“Como opinión personal, deberíamos ser conscientes que debemos conseguir mantener la atención de los asistentes y los que nos ven, con un espectáculo que dura tantas horas, sin cansarlos. Hay que buscar fórmulas sobre esto, ya que tantas horas seguidas no creemos que sea tan aconsejable”, añade.

El director de la murga de Agüimes relata que el concurso empezó a las 9 y terminó a las 4 de la mañana, lo que ha durado unas 7 horas. Considera que “las primeras murgas lo tienen más fácil, porque tanto el jurado y los espectadores lo cogen con más ganas. A medida que pasan las horas la gente se va cansando, lógicamente; todo es más complicado. Los concursos suelen ser largos, pero no recuerdo que se haya dado un veredicto a las cuatro de la madrugada, como este año, no lo recuerdo”.

Cree que se deben buscar alternativas y ceder todos para que el espectáculo sea de la manera más dinámica posible. Si les preguntas a las murgas, todos queremos estar en el escenario y hacerles disfrutar del espectáculo lo máximo posible. Todos queremos estar ahí y que nos lo escuchen, pero quizás hay que ceder un poco para mejorar este evento y que no sea tan largo”.

Ante la posibilidad de adelantar el espectáculo y celebrarlo a la tarde, dice Javier Santana que es una posibilidad, pero que hay integrantes que trabajan y solo pueden ir por la noche. “A todas las murgas les guste estar el máximo posible en el escenario, pero quizás podríamos hacer 4 canciones de 10 minutos, por ejemplo, para mantener la intensidad del evento. ¿Somos capaces o no?”.

Concluye destacando que “quizás hay que hacer una autocrítica, para hacer un espectáculo más atractivo, para que lo disfruten y sobre todo, para que no se marchen, porque pudimos observar muchas butacas vacías y es normal, porque duró mucho más que en ediciones anteriores”.

Me gustan las murgas desde chica, voy a las fases y me quedo de principio a fin. Ayer, acabando la última murga a las 3 de la mañana, repitiendo un tema que ya escuché en fase, me aburri, se me hizo eterno y NO, ASÍ NO. #FinalMurgasLPGC