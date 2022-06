El presidente del Cabildo de Gran Canaria ve una isla que se recupera con datos "positivos" e "indiscutibles"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha valorado este jueves el estado de la isla, que, a su juicio, goza de "buena salud" para "afrontar grandes retos de futuro" y "ha resistido" a la incertidumbre del contexto internacional.



En su intervención en el Debate sobre la orientación general de la política insular en el Cabildo de Gran Canaria, Morales ha estimado que los datos son "buenos" y "muestran una isla que progresa, que se recupera y que tiene motivos para mirar con esperanza el futuro inmediato, aún en condiciones muy difíciles", ante las que se ha mostrado "resiliente, cercana y con determinación".



Ha señalado que Gran Canaria cerró 2021 con un "récord de ocupados", con un aumento en el empleo del 16,5 % hasta llegar a niveles prepandemia, una tasa de paro que se redujo al 17,4 % y un 25,3 % en el interanual de mayo 2021 a mayo 2022.



"El 45 % del empleo creado en Canarias se produce en Gran Canaria", que registra "datos históricos" de afiliación a la Seguridad Social, superando el nivel de afiliados de antes de la pandemia, con 339.500 afiliados grancanarios y un crecimiento del 5,2 %.



Ha destacado que la isla "recupera la confianza empresarial a niveles de comienzo de 2020", ya que "ha crecido un 22 % durante 2021 y se han creado 475 nuevas empresas en 2021”.



En lo relativo al sector turístico, ha dicho que hay una "recuperación sólida" de las cifras de llegada de turistas a la isla durante 2021, un 34,8 % según Frontur, y un 38,6 % según Aena, mientras que en lo que va de este año se "comprueba un comportamiento más vigoroso" porque se han "multiplicado por 7 las entradas de turistas" respecto a 2021.



Respecto a la facturación, ha celebrado que la isla "solo está un 4,9 % por debajo del primer trimestre de 2019 y el gasto medio crece un 25 % y supera en 17 % la media de Canarias".



Gran Canaria, ha apuntado, está un 18 % por debajo en la cifra de pasajeros llegados por vía aérea prepandemia.



En cuanto a actividad portuaria, en el tráfico de carga marítima y avituallamiento "mantiene su solidez y crece en periodos de pandemia", con un aumento del 10,2 % en tonelaje y del 14 % en contenedores de carga al cierre de 2021 en relación a 2020.



En esta línea, ha señalado que "Gran Canaria se mantiene como la principal puerta de entrada marítima a toda Canarias" concentrando "el 94 % de los tránsitos y un 95 % del tonelaje”, con cifras de 2021.



Con esta realidad, ha estimado que hay "razones para la esperanza" y para "insistir en los objetivos y las acciones impulsadas desde el Cabildo de Gran Canaria".



"Gran Canaria está recuperándose de los efectos de dos años de paralización y acercándose, o mejorando incluso, los datos anteriores a la pandemia y se debe a la fuerte inyección inversora que el Cabildo está protagonizando y que funciona como tractor dinamizador de la economía", ha aseverado.



Al respecto, Morales ha resaltado los más de 1.000 millones de inversiones, "la mayor que nunca ha realizado este Cabildo", el incremento de más de 15 millones de euros por año para ONGs, las ayudas para agricultores y ganaderos que ha avanzado que se incrementarán en 3 millones de euros más, la aportación de bonos al transporte urbano e interurbano de residentes, jóvenes y mayores, el refuerzo de los recursos de apoyo a mujeres en situación de riesgo y contra la violencia y la desigualdad de género y a la Universidad y el apoyo a iniciativas de economía azul, verde y circular y a museos, bibliotecas y la Orquesta Filarmónica.



Para Morales, Gran Canaria está avanzando por la estabilidad política, una política "profundamente municipalista", programas e iniciativas "ágiles y cercanas" y la defensa de la isla "por encima incluso de intereses o conveniencias partidistas".



Estas políticas "han reducido los efectos de la pandemia y están contribuyendo a una recuperación indiscutible", ha opinado.



El presidente se ha referido a los "hitos" de esta isla, que avanza hacia""un horizonte sostenible y de progreso social".



Entre otros, ha destacado el gran proyecto de transición energética que es el Salto de Chira, que "ha recibido todas las autorizaciones medioambientales y administrativas y la declaración de interés público", además del "avance" del plan sociosanitario, con nuevos centros, como el antiguo hospital psiquiátrico, para el reto de habilitar 1.500 plazas más.



Morales ha puesto en valor la apertura del Museo Etnográfico del Faro de Maspalomas, la consolidación de la marca Gran Canaria Me Gusta, el impulso a la actividad cultural "intensa, de calidad y descentralizada", el proyecto de Museo de Bellas Artes, que "avanza en la intervención arquitectónica y la adquisición de obras", el incremento de producciones e iniciativas cinematográficas, el programa de Gran Canaria Isla Inteligente o el Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial de Risco Caído y las Montañas sagradas de Gran Canaria y la reserva de la Biosfera de Gran Canaria, así como la propuesta de La cumbre Vive y la defensa de la declaración del Parque Nacional de Guguy.



El Cabildo de Gran Canaria está ofreciendo "recursos y dinamizando la inversión" para "generar un futuro atractivo e ilusionante", ha dicho.



"No hay triunfalismo, no nos conformamos, pero hay un avance indiscutible, aunque hay una parte de la población y sectores vulnerables y el Cabildo los está atendiendo de manera precisa y se seguirá trabajando", ha garantizado.