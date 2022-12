El presidente de Binter no es partidario de poner un tope al precio de los billetes a Canarias

La compañía Binter cerrará este 2022 con datos muy positivos. Este año tienen previsto que hayan elegido esta compañía aérea 500.000 turistas de los diferentes destinos que ofrecen.

En COPE Canarias ha estado el presidente de la compañía Binter, Rodolfo Núñez, quién ha destacado que “el 2019 fue un gran año, para la aviación en general y para Canarias especialmente. Los primeros meses del año fueron complicados, pero empezamos a recuperarnos alrededor de Semana Santa, no solo nosotros, sino todo el sector aeronáutico de España”.

Rodolfo Núñez: “Son 500.000 turistas y personas que estamos trayendo a Canarias. Es poco en relación a las entradas que tenemos de turistas en Canarias, pero, quizás los que venían antes de otra manera lo hacen ahora a través de nosotros. La mitad o casi dos tercios de nuestros clientes son nuevos. Muchos turistas se plantean ahora entrar en el archipiélago con nosotros, visitar a sus familias o conocer el destino de otra manera, por la oferta que hay”.

En cuanto a la medida de implantar una tarifa única para los precios de billetes para los vuelos de península a Canarias, sobre todo en temporada alta o en los días de fiesta, el presidente de la compañía aérea asegura que “no es una posibilidad que se esté barajando”

“La posibilidad de activarlos vuelos entre la península y Canarias como la obligación de servicio público, claramente no es una posibilidad, ni una solución. Primero hay que ver si hay un problema, y si lo hay, debemos ver cuánto es ese problema y para quién es ese problema”, añade.

Rodolfo Núñez: “Para los residentes en Canarias eso no es un problema, porque tenemos un 75% de subvención. Podemos viajar a precios muy razonables a los destinos que queremos viajar, dentro y fuera de Canarias. Para los residentes las conexiones península-Canarias no es un problema, pero las personas que no tienen un 75 % lo tienen peor. Pero eso no tiene que ver con la ventaja que disfrutamos”.

El presidente de Binter aboga por pensar en una solución a este problema y no actuar sin haberlo estudiado antes. “No intentemos solucionar ese problema en concreto, introduciendo una distorsión en el mercado tan potente como es la obligación del servicio público”.

"Dentro de Canarias todo está regulado, todas las características (precios, descuentos, frecuencias, capacidades...) está regulado. Nosotros hemos logrado haciendo más eficiente superar eso, pero corremos unos riesgos, ya que, si esos parámetros cambian, hay operadores que se pueden ir no vayamos a ofrecer el servicio tan bueno que tenemos hasta ahora”, aseveró.

Rodolfo Núñez insiste en que este sistema funciona muy bien y que si sufre alguna alteración podría perjudicar aún más a los pasajeros o agentes turísticos.

“Las personas se quejan del precio y sobre todo en algunas épocas. Este año entre el 23 y 26 de diciembre, que es un puente hay una máxima ocupación, todas las personas que van a volar no van a pagar esa cifra de 250 euros por los billetes de ida y vuelta, como han salido en los medios. Algunos han pagado 60 euros, por pagarlo con antelación. Si pones un precio alto, están en las mismas que ahora, y si lo pone bajo también, porque no habría plazas para venir”

“Quiero decir que hay muchas complicaciones. Debemos centrarnos en saber quién tiene ese problema, dónde está el problema y quién tiene que resolverlo. Pero no vayamos a extenderlo a los demás. Hay que pensar, pero la solución no es decir que sea una obligación del servicio público”, señala.

“CUANDO HAY DEMANDA EN UN DESTINO, LOS PRECIOS SUBEN”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El presidente de Binter señala que los precios en los billetes suben cuando existe una alta demanda. Dice que “es más caro viajar en verano cuando es verano y también cuando hay momentos de más pico, que son las navidades. Por eso no se puede tomar una decisión unánime sin saber o tener claro todos los factores”.

Considera que si unificamos los precios puede que la subvención que tiene el residente canario para volar a la península se vea alterado. “Lo que está claro es que puede que nos carguemos el 75 % que es lo mejor que nos ha pasado en Canarias y a los residentes de las islas”.

También quiso destacar que las compañías aéreas cobran el mismo dinero por un residente que por un no residente, ya que el Estado les paga tres cuartas partes. “La diferencia es que, para la compañía, cobra por adelantado el dinero de un no residente que paga en octubre su vuelo para las navidades. En el caso del residente, cobra una cuarta parte cuando se lo compra en octubre y la otra parte se lo cobrará el año que viene. Es por eso que la compañía cobra exactamente lo mismo”.

“Es decir, cuantos más pasajeros hay en la ruta, el precio medio tiende a bajar. ¿Por qué? Porque los aviones se utilizan más, porque son de mayor tamaño y porque existen las comunicaciones. Esa teoría de que como el avión está más lleno el precio es más alto no es cierta. Primero, porque el asiento de avión no es homogéneo. Uno puede viajar mejor o peor y eso no se diferencia entre económico y business. Una tarifa mejor es el que le permite mayor flexibilidad”, añade.

“Claro que con los canarios pagamos un poco más, porque tenemos la posibilidad de usar tarifas mejores, tener la posibilidad de acceder a servicios mejores”.

Destaca que “esa teoría que se han inventado, de que, porque los canarios viajamos más, los de la península pagan más, eso es mentira. El ministerio sí hace un seguimiento de medios; lo que no puede hacer es coger y publicarlo. Ya que incumpliría con el secreto comercial que solo le obliga a decir que si hay una irregularidad lo puede hacer público, pero esto no es la lonja del mercado donde eliges qué precios poner”.

Rodolfo Núñez concluye destacando que la propuesta hay que estudiarlas. “La propuesta definitiva no es poner un precio tope a los billetes, sino ayudar a los que son canarios pero que viven fuera. Por eso hay que estudiarlo bien porque no puedo condicionarnos sobre la subvención del 75 %”.