Poemas by Hermanos Padrón, en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, consigue su primer Sol Repsol

El restaurante Poemas by Hermanos de Padrón de Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, ha obtenido su primer Sol Repsol apenas unos meses después de su inauguración en el emblemático hotel de Las Palmas de Gran Canaria.

El local, que ya se ha convertido en un referente gastronómico en la capital grancanaria, está asesorado por los chefs canarios Juan Carlos y Jonathan Padrón, galardonados con una estrella Michelin y dos Sol Repsol en su restaurante El Rincón de Juan Carlos de Tenerife, que despliegan en los fogones su experiencia con productos canarios de la más alta calidad.

Poemas by Hermanos Padrón es una original propuesta gastronómica liderada por la herreña Iciar Pérez como jefa de cocina. En declaraciones a COPE Canarias, ha reconocido estar "todavía asimilándolo", además de estar "todo el equipo muy contentos con la noticia". "Hemos estado muy eufóricos esta semana y, además, como en El Hierro nos conocemos todos, mis vecinos han estado también muy orgullosos, como si el premio fuera también de ellos", ha destacado.

El chef Juan Carlos Padrón ha subrayado que este primer Sol Repsol es "un premio al trabajo duro y a la constancia". "El equipo ha creído en nuestro proyecto y han luchado por él, y eso es lo importante", ha añadido Padrón, además de elogiar el trabajo de Iciar Pérez: "Ella trabajaba con nosotros en Maresía y yo, cada vez que entraba al local, la veía siempre trabajando a tope y súper responsable. Es una chica para llevarla con nosotros a cualquier proyecto".

Alta cocina canaria

Inspirado en el proyecto pictórico Poemas de los Elementos, del modernista canario Néstor Martín-Fernández de la Torre, la innovación es el denominador común de una línea gastronómica basada en la cocina de autor, que ensalza el producto canario con una propuesta vanguardista alejada del recetario tradicional con influencia de sabores y texturas internacionales. Se trata, por tanto, de una cocina local y cosmopolita en cuyos platos se aprecia la sencillez, la técnica y la innovación; un estilo de cocina donde el sabor y el equilibrio son pilares indiscutibles de sus elaboraciones.

Ana Roš llega al Inspirational Chef Program del Royal Hideaway Corales Resort

El hotel Royal Hideaway Corales Resort acoge entre el 23 y el 26 de abril la VI edición del Inspirational Chef Program, que incluye dos cenas en El Rincón de Juan Carlos, galardonado con una estrella Michelin y, que desde finales de 2020, se ubica en el hotel.

En esta ocasión, y por primera vez con una participante femenina, el hotel recibirá la propuesta gastronómica de la chef eslovena Ana Roš, galardonada con diversos reconocimientos como sus dos estrellas Michelin, Mejor Chef Femenina del mundo en 2017 por el prestigioso listado The World’s 50 Best, y cuyo restaurante Hiša Franko ostenta el puesto 38 de los mejores restaurantes del mundo por The World’s 50 Best.

En el marco del programa culinario, Ana Roš protagonizará dos cenas los días 25 y 26 de abril en El Rincón de Juan Carlos. Al mismo tiempo, la chef compartirá con los chefs hermanos Padrón y el equipo de cocina de Royal Hideaway Corales Resort su experiencia y metodologías en las jornadas de creatividad que también incluye el programa.

Juan Carlos Padrón ha destacado que es "una de las mejores chef del mundo" y ha prometido que quedará "sorprendida" por lo que le ofrecerán. Iciar Pérez y todo el equipo de Poemas también se trasladará a Tenerife para no perderse esta cita.

Las reseras para las jornadas pueden realizarse llamando al Royal Hideaway Corales Resort en el 922 75 79 00 o en la web Barceló Experiences.