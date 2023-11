El personal del puesto fronterizo de Las Palmas: “Faltan más de 8 personas para aliviar el colapso"

Ayer les contábamos que los transportistas se quejaban de que el Punto de Inspección Fronterizo del Puerto de La Luz se estaba convirtiendo en un tapón por los atascos de camiones que se forman en la salida para llevar a cabo las labores de inspección, sobre todo la sanitaria.

Hoy en Herrera en COPE Canarias hemos tratado este asunto con los trabajadores. Desde el sindicato CCOO denunciando que hay dos causas principales que hacen que este problema se vea agravado: falta de personal y deficiencias en sus instalaciones.

Laura Rodríguez, la coordinadora del sector del Estado de CCOO, apunta a que ese colapso es provocado por la falta de personal que no dan abasto. Para los inspectores es imposible que se pueda revisar toda la mercancía que entra a tiempo.

“A esto se suma también las deficiencias que hay en las instalaciones del puerto de La Luz. Este sindicato lo denunció hace 4 años. Dijimos que el PIF estaba operando en unas condiciones deficitarias, pero es que a pesar de nuestras quejas, en este momento seguimos igual o peor, porque no se están reponiendo a los inspectores que se retiran o se jubilan. Por lo tanto, el problema se está agravando cada día más”, añade.

Laura Rodríguez dice que este problema hay que añadirle que “de las cuatro puertas que tienen habilitadas, tan solo funcionan dos. No podemos abrir más porque no hay inspectores suficientes para hacerlo, tampoco se pueden mezclar las mercancías porque, por un lado, entra el producto animal y por otro el vegetal, para que no haya contaminación cruzada. No solo tenemos estas problemas, sino que, además, hay algunos proveedores que no traen el palé que se exige desde hace dos años por normativa. Esto también dificulta nuestros trabajo”

La coordinadora del sindicato asegura que el personal le ha trasladado esta situación, pero que también están muy preocupados por las deficiencias en las instalaciones, es porque no reúnen las condiciones sanitarias para poder diferenciar bien todas las mercancías al mismo tiempo. “Es decir, hay cuatro puertas en el PIF, de las que normalmente solo sirven dos. Dentro no se pueden mezclar los productos porque se puede contaminar y eso ralentiza la inspección”.

Laura Rodríguez: “En un principio hay tres personas trabajando en ese puesto, pero no sé exactamente por qué no he podido reunirme con ellos por su sobrecarga de trabajo. Normalmente, tendrían que hacer turnos, pero sin más trabajadores, no pueden hacer dicha rotación”.

Anselmo Pestana:“A principios de diciembre se ocuparán las plazas con nuevos interinos”

Hoy el delegado del Gobierno en Canarias ha apuntado que el Punto de inspección Fronterizo tendrá nuevo personal en los puertos de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Expresó que será a principios de diciembre cuando se refuerce el servicio con el objetivo de no interferir en la campaña de Navidad.

Dice que, en principio, se incorporarán cinco personas: uno en la isla conejera y dos en cada isla capitalina. Dice que la idea es cubrir esas plazas que se encuentran libres con el objetivo de aliviar la situación.

En cuanto a las declaraciones del delegado de Gobierno, de que a partir de diciembre se van a ocupar esa plazas disponibles, dice Laura Rodríguez, que no “será suficiente porque igualmente no van a poder hacer turnos, ni tampoco van a trabajar en condiciones adecuadas por las deficiencias en el servicio e instalaciones”.

Para atajar el problema mínimo se necesitaría a ocho personas en ese Punto de Inspección Fronterizo, aunque cree que aunque se aumente la plantilla, las deficiencias de las instalaciones seguirán igual. Considera que el lugar de la instalación no es el idóneo y que se debe buscar otro emplazamiento.

Concluye insistiendo en que “a pesar de que la Delegación de Gobierno nos haya traslado, que tiene un proyecto para el PIF, la realidad es que llevamos mucho tiempo denunciando esta situación y no se ha hecho nada”,