Un padre pide cambiar de colegio a su hija: "Lleva un año sufriendo bullying"

El bullying sigue siendo uno de los problemas que más afecta a los estudiantes y sobre el que no se terminan de tomar las medidas adecuadas. Por desgracia, los casos de acoso escolar han llegado a crecer un 75 por ciento en los últimos años.

Ezequiel Ramos es un padre que se ha atrevido a denunciar en COPE Canarias el abuso sufrido por su hija de 15 años en su colegio desde hace un año: “Mi hija llevaba un año aguantando vejaciones e insultos todos los días. Su carácter había cambiado y su nivel académico había bajado. No quería ir a clase hasta que un día explotó y me dijo, llorando y destrozada, lo que le pasaba”, explicó.

Una vez que Ezequiel puso en conocimiento del centro escolar la situación, “iniciaron una investigación que confirmó lo que decía mi hija y expulsaron a los agresores”, relató, pero en la consejería de Educación no encontró la misma sensibilidad: “Me dijeron que mandara a mi hija al psicólogo y que tenía que iniciar otra investigación, pero que no la trasladaban de centro”, afirmó.

“Es una situación muy dura y es inexplicable que, a día de hoy, sigan sucediendo estas cosas. Por la cabeza de mi hija ha pasado de todo y me arrancó el alma cuando me lo contó. En el colegio la intimidaban, la llamaban de todo cuando entraba a clase y en el recreo estaba sola. Había perdido su autoestima y su seguridad y, hoy en día, no va a clases porque le tiene fobia al centro”, aseguró el progenitor.

Ezequiel no termina de comprender cómo en el colegio no se dieron cuenta de la situación: “¿Cómo no se percataron de eso? Desde dentro se ven esas cosas y se tiene que notar, pero parece que sólo lo vieron sus amigas, quienes en la investigación confirmaron el acoso. Mi hija no quiere seguir ni de broma en el colegio y le quiero evitar el trance de ir a un psicólogo”, expresó.

Por último, Ezequiel remarcó que el acoso escolar es un problema que implica a todas las partes, no sólo a la víctima: “Al psicólogo tienen que ir todos, los supuestos maltratadores también para que les ayuden a caminar de otra manera. Hay que educar a la otra parte ¿Estamos criando potenciales maltratadores? Estas cosas hay que pararlas desde que hay un mínimo de conocimiento de la situación”.