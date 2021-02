"Nos hemos gastado más de 6.000 euros para recuperar nuestas viviendas okupadas y no ha servido para nada"

Por la mañana de Cope Gran Canaria pasó José Carmelo Ponce propietario junto a su familia de un edificio de tres viviendas okupadas situado en la calle Nicolás Estévanez de Las Palmas de Gran Canaria, denuncia el calvario por el que pasa desde hace un año, momento en el que fue invadida su vivienda, debido a la ineficacia de las autoridades judiciales para recuperarla “ahora estoy peor que hace un año.”

La familia recurrió a la ley de desahucio express pero no les ha servido para nada “la normativa dice que debe aportar un documento que certifique que están en situación de la posesión de forma legal, pero no lo aportan y nadie dice nada.”

Relata que los okupas se introdujeron en las viviendas reventando la cerradura “esto lo preparó un Magrebí y previo pago de una cantidad entraron en nuestras viviendas.” Ponce denuncia que están en situación de indefensión por el retraso administrativo que se acumula en el juzgado “se publica un auto, ellos recurren y así consiguen más tiempo, incluso nos han cambiado dos veces de juez lo que hace que el proceso sea interminable, la última noticia que tengo es que el funcionario que se comprometió conmigo para agilizar el proceso se ha ido de vacaciones y nos aseguran que hay posibilidad de que vuelva a cambiar de juzgado, lo que seria empezar de cero.”

Ponce denuncia que incluso se decretó el desahucio para el 21 de enero 2 viviendas y la tercera para el 28, pero en el propio auto se aclara que acudieron a servicio social para parar el levantamiento.

El propietario y portavoz familiar denuncia que ,se ha gastado más de 6000 euros para recuperar la propiedad y no ha servido para nada, se siente solo, “he escrito al Defensor del Pueblo, al Fiscal General del Estado, hablé con directamente con el Ministerio de Justicia y me nos dijeron que esto no va con ello, a la Delegación del Gobierno y sólo el Defensor del Pueblo me ha atendido.”