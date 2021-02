Niños con cáncer, sin apoyo de las ONG en los hospitales por las medidas sanitarias

La Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente ha denunciado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que siguen sin poder entrar en los hospitales para prestar apoyo a los niños enfermos de cáncer y a sus familiares. El próximo lunes 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil y José Jerez, presidente de la ONG, insiste en que “el personal del Servicio Canario de la Salud es maravilloso, pero los padres están demandando que ellos estén ahí”.

El presidente de Pequeño Valiente señala que, en otras comunidades autónomas españolas como Madrid o Barcelona, donde la incidencia del virus es mayor que en Canarias, se está permitiendo a una parte del equipo acceder al centro hospitalario para dar apoyo. “No pedimos que se deje entrar a todos, pero sí a una parte y cumpliendo con todas las medidas sanitarias”.

Además, José Jerez destaca que los trabajadores de esta asociación no solo se encargan de acompañar a los padres y a los menores en el transcurso de la enfermedad, sino que también cuentan con profesionales fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, etc. que dan tratamiento a los pacientes.

“Las ONG estamos para ayudar, somos personas que ayudamos a otras personas y más en estos tiempos. Pedimos a la Sanidad que se apoye en nosotros”.

Pilar, madre de Lucía, una menor de 13 años con una enfermedad rara y que es miembro de Pequeño Valiente, ha asegurado que durante la pandemia no han notado problemas en la asistencia, las citas se les han mantenido y desde el hospital han estado pendientes para que el tratamiento pueda continuar sin incidencias. Sin embargo, les falta el apoyo de los profesionales de la asociación: “en el hospital, que es donde los necesitamos, no pueden estar. No es lo mismo esperar solo en la sala de espera”, lamenta.

La madre insiste en que ellos “siempre han estado ahí” y, desde el comienzo de la pandemia se han interesado en que todos los niños con cáncer y sus familiares cuenten con los elementos de protección sin someterse a ningún riesgo de contagio.

“Antes teníamos todos los servicios al alcance de la mano y se han borrado porque no pueden estar a nuestro lado”, destaca Pilar. Y es que, aunque la asociación continúa trabajando de manera telemática, les caracteriza la cercanía.

Según el presidente de Pequeño Valiente, la necesidad de llevar a cabo una atención más telemática por parte de los profesionales sanitarios para evitar la presencialidad en las citas ha propiciado que se retrase la detección del cáncer infantil.“Si ya de por si un cáncer es complicado de detectar, con la pandemia aún más”, lamenta.

Y es que la Atención Primaria se ha visto afectada por la llegada del coronavirus y las medidas sanitarias que evitan la propagación. “Las consultas telefónicas, tardan en dar cita, no ver al paciente… esto repercute en el diagnóstico”, asegura José Jerez.