Un neumólogo sobre cómo parar la covid en Gran Canaria: “Lo que no se hizo en Tenerife hace un mes”

Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, ha asegurado en una entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria, que es esencial que a partir de la próxima semana se tomen medidas contundentes en Gran Canaria para no llegar a la situación de descontrol y caos de la pandemia que se está viviendo en Tenerife.

“Lo que tendrían que haber hecho en Tenerife hace un mes es lo que hay que hacer ya en Gran Canaria para parar los casos”, ha destacado. Ponce indica que los sanitarios están preocupados por el avance de la pandemia y, por ello, ha lanzado un mensaje de máxima prudencia, sobre todo, a la población no vacunada.

“Vamos a tener unos días donde la tendencia va a ser al alza”. Aun así, el neumólogo espera que las cifras de la isla no alcancen las de Tenerife comenzando a tomar medidas más restrictivas. “Es esencial empezar la próxima semana con cribados, reforzando los controles en aeropuertos, la secuenciación, el refuerzo de las cuarentenas y del trabajo de los rastreadores”, apunta.

El especialista ha afirmado que no se puede culpabilizar a los más jóvenes que son los que más se están contagiando en estos momentos, pero es debido a que no están vacunados. “Un 10% de los ingresos hospitalarios en Canarias son jóvenes, no son inmunes. Además, pueden contagiar a los de su alrededor, les pedimos responsabilidad como a todos”.

En Gran Canaria ya se ha secuenciado que el 6% de los casos de coronavirus son de cepa delta, una variante que es 8 veces más contagiosa que la original. “Hay que tener cuidado, hace un mes avisábamos de que la cepa iba a llegar a las islas y ya está aquí”.

Ponce asegura que Canarias es la 5 comunidad española con peores datos epidemiológicos, algo que hay que solventar para poder conjugar salud y economía.