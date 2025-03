Una mujer de Gran Canaria pierde su móvil en un taxi y el gesto del conductor la obliga a tomar una indignante decisión: "Decidí no discutir"

Lo que comenzó como un simple despiste terminó convirtiéndose en una situación lamentable e indignante para Esther Trabadelo, una vecina de Gran Canaria que olvidó su teléfono móvil en un taxi y tuvo que pagar 30 euros para recuperarlo.

Según relató la propia afectada en Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, el pasado fin de semana se desplazó desde Arinaga hasta Telde para comprar unos muebles, al llegar a su destino y abandonar el vehículo, escuchó un sonido, pero pensó que era el cinturón de seguridad, solo más tarde se percató de que en realidad había dejado su móvil en el vehículo.

Durante todo el fin de semana intentó localizar su dispositivo sin éxito, hasta que finalmente llamó a la centralita y a partir de ahí, lograron localizar el propietario del taxi quien llamó a la propietaria, no obstante, no fue tan fácil porque según palabras de Trabadelo estuvo todo el fin de semana llamando “solo respondieron cuando dije que tenía la licencia del taxi e iba a poner una denuncia”.

Lo que parecía una solución al problema pronto se convirtió en una nueva complicación porque el conductor le exigió el pago del importe que marcara el taxímetro hasta su domicilio para devolverle el móvil: “Yo le comenté que me desplazaba sin problemas, donde me dijera, pero el taxista insistía en que lo mejor era que se desplazara él. Esto indignó a la propietaria del taxi, porque “estaba claro que lo que quería era cobrar la carrera y se aprovechó de mi situación”, se lamenta.

Pese a su desacuerdo con la exigencia económica, la afectada decidió evitar una discusión y terminó pagando los 30 euros que le pidió el taxista: “Me dio mil explicaciones y al final decidí no discutir y le pagué lo que me exigía”.

Me dio mil explicaciones y al final decidí no discutir y le pagué lo que me exigía”

Esther Trabadelo

Una ciudadana que perdió su móvil en un taxi en Gran Canaria