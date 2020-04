Miguel Ángel Pérez del Pino: "Echar aceite de oliva a la ciencia no te convierte en buen político"

Las críticas directas del portavoz del comité científico que asesora al Ejecutivo canario frente a la crisis sanitaria del coronavirus, el catedrático Lluis Serra-Majem, al Gobierno central por su manejo de la desescalada no han sentado bien en algunos sectores del PSOE en las islas, que comienzan a reaccionar en público.

"Ni viven ni dejan vivir", escribió Serra-Majem este sábado en Twitter, horas después de haber publicado en Facebook un ataque directo al Gobierno central, al que acusó de "improvisar" con la salida de los menores, con unos horarios que él ve "un dislate".

Ni viven ni dejan vivir https://t.co/DlqLfq1D1y — Lluis Serra �� (@serramajem) April 25, 2020

Este investigador se ha mostrado en las últimas horas crítico con las reticencias del Gobierno central a que Canarias comience ya la desescalada, que sus colegas del comité científico asesor de la comunidad autónoma y él consideran que objetivamente podría empezar desde este mismo lunes, vistos los datos del archipiélago.

"Echar aceite de oliva y algún tomate a la ciencia no te convierte en un buen político, ni tan siquiera en un buen científico. A lo mejor acabas dándote cuenta de que cueces, pero no enriqueces", replica en la misma red social Miguel Ángel Pérez del Pino, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y secretario general de una de las agrupaciones socialistas más influyentes, de la de la capital de la isla, Las Palmas.

Echar aceite de oliva y algún tomate a la Ciencia no te convierte en un buen político. Ni tan siquiera en un buen científico. A lo mejor, acabas dándote cuenta de que cueces, pero no enriqueces. — Miguel Ángel Pérez del Pino (@mapdelpino) April 25, 2020

Pérez del Pino no menciona a Serra-Majem por su nombre, pero la alusión es evidente: El catedrático de Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria preside la Academia Española de Nutrición, estuvo entre los creadores de la Fundación Dieta Mediterránea y, cada vez que puede, predica las bondandes del aceite de oliva y de las frutas y hortalizas frescas.

Tan evidente es la alusión, que el propio Serra-Majem la redifunde en su cuenta de Twitter este domingo junto a este comentario: "A mí no me importa", dice, "si alguien no valora mi trayectoria científica (dicen que soy el investigador más citado de Canarias). Pero no permitiré que un cualquiera manche mi honorabilidad y dude de mi defensa absoluta de la salud pública de los canarios frente a intereses partidistas".

A mi no me importa si alguien no valora mi trayectoria científica (dicen que soy el investigador más citado en ����). Pero no permitiré que un cualquiera manche mi honorabilidad y dude de mi defensa absoluta de la salud pública de los canarios frente a intereses partidistas. https://t.co/RSZkO45iRe — Lluis Serra �� (@serramajem) April 25, 2020

Y luego responde directamente a Pérez del Pino a través de una constación a su mensaje del aceite: "Muy valiente no te veo".

Muy valiente te veo — Lluis Serra �� (@serramajem) April 25, 2020

Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias también ha querido mostrar su apoyo al comité científico de las islas su twitter oficial: "Quiero transmitir todo mi apoyo, consideración y agradecimiento a los hombres y mujeres del comité científico de Canarias por su rigurosa y ardua tarea en las últimas semanas como asesores del Gobierno canario en favor de la salud y el bienestar de la gente frente al #COVID19".