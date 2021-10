“Miguel Ángel Pérez del Pino es como Dios; sabemos que nos escucha, pero no nos responde”

Fernando Miguel, responsable de Comunicación de la Plataforma Almatriche Bajo, ha recalcado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, una demanda histórica del barrio: la falta de aceras que incurre en la inseguridad de los vecinos para atravesar las calles.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está trabajando para ensanchar las aceras, sin embargo, no es tan sencillo. La vía principal actualmente es de doble sentido y tendría que quedarse solo en sentido subida para poder agrandar la acera para los peatones. En este caso, se necesitaría una vía alternativa para bajar, en la cual está trabajando el Consistorio capitalino (y que podría tardar un año), ya que el Cabildo de Gran Canaria no da respuesta sobre la carretera que lleva 15 años construida, incluso con alumbrado, pero que está vallada sin permitir el acceso.

Fernando Miguel destaca que “Doreste está dispuesto a trabajar. 1 vez a la semana nos reunimos”. Sin embargo, mientras la institución insular no de explicaciones no se puede actuar. “Lo ideal sería bajar por Juan Hidalgo, pero no tenemos respuesta. Entre 7 Palmas y Almatriche es todo del Cabildo y lo tienen todo en el aire”. Desde COPE Canarias estamos pendientes de que el consejero nos atienda.

El responsable de Comunicación de la Plataforma critica que Miguel Ángel Pérez del Pino, consejero de Transportes, “es como Dios, sabemos que nos escucha pero no nos responde”.

“Los accidentes serán a partir de ahora responsabilidad del Cabildo”

El pasado martes se producía un nuevo accidente en el barrio. Fernando Miguel afirma que ya se han producido 5 accidentes mortales y este, aunque no ha tenido un final trágico, representa un punto de inflexión.

“El próximo atropellado se lo pienso endosar al consejero, la responsabilidad será del Cabildo porque si tenemos que seguir esperando por las aceras volverá a pasar”.

Yarelis ha sido la afectada en esta ocasión. Ella y sus dos hijos -de 10 y 4 años- eran atropellados por un taxi al cruzar por el paso de peatón. Tienen que seguir haciéndose pruebas, pero, en principio, parece que el accidente no revistió mayor gravedad que una pierna vendada, en el caso de Yarelis, y un brazo inmovilizado, en el caso de su hijo mayor. Sin embargo, ella está asustada.

“Esto me pasó el martes pasado, pero me podría haber pasado en cualquier momento. Un paso más y mi hijo de 4 años estaría muerto”. El pequeño se quedó bajo el vehículo en el momento en el que este le golpeó.



Los vecinos insisten en que es indispensable que las administraciones trabajen para ofrecer una mayor seguridad a los peatones en la zona. “Este barrio lleva abandonado 50 años”.