Más de 7.500 personas podrían tener covid persistente en Canarias sin saberlo

Cansancio excesivo, baja concentración, malestar corporal general, dolor muscular, trastornos digestivos o del sueño... Estos son solo algunos de los más de 200 síntomas que puede sufrir una persona tras vencer a la Covid-19, de los cuales un único paciente puede llegar a padecer una media de 36. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha reconocido a esta enfermedad como ‘Covid-19 persistente’ que, como su nombre indica, se caracteriza por la continuidad de los síntomas del virus a pesar de haber desaparecido la infección.

La enfermera de Atención Primaria Elena Jáuregui y la psicóloga Inmaculada Pérez del Toro, son dos mujeres de Gran Canaria que sufren estas patologías y que han pasado por una yincana de doctores especialistas, hasta encontrar un diagnóstico a sus dolores. Por ello, han puesto en marcha el Colectivo Covid Persistente Islas Canarias, con el objetivo de que otros afectados pasen por lo mismo que ellas.

“Nuestro anhelo desde esta plataforma y desde la Sanidad Canaria es que, a quien le corresponda, cree un episodio de salud que se llame Covid Persistente, en la que se recojan todas las sintomatologías tan variadas. Así, recogiendo todos estos tipos de secuelas, se pueda redirigir de una forma ordenada a los pacientes a las distintas especialidades que puedan necesitar”, ha explicado Jáuregui.

Con este sistema, la enferma recalca que se conseguiría un mayor control de los pacientes y que, tanto los enfermos como los sanitarios, no pierdan el tiempo ni se colapsen los recursos. Asimismo, ha añadido que los hospitales también se beneficiarían de esto, ya que la gente se redirigiría directamente al especialista que le corresponde.





AL BORDE DEL COLAPSO

Elena Jáuregui ha aseverado que, en la zona sur de Gran Canaria, han creado una consulta para pacientes post-covid. Tanto ella como su compañera Inmaculada Pérez están citadas, pero ambas han confirmado que los centros de salud “están desbordados” y que, cada poco tiempo, les retrasan las consultas médicas.

“Están metidos de lleno con la campaña de vacunación y los medios son los que son y el personal humano es el que es. Entonces, hacen lo que pueden. No sé si pacientes con esa patología nuestra están llegando y se les está etiquetando con el nombre de Covid Persistente”, ha confirmado Jáugueri.

“Necesitamos que pongan más recursos porque a mí me dieron un día en noviembre y luego me han dado otras dos veces más. Me han cambiado la cita para mayo y son muchos meses sin que tengamos a alguien que nos pueda hacer un seguimiento de cómo estamos”, ha añadido la psicóloga.

El sufrimiento también se refleja en las dos voces de las dos pacientes de Covid-19 persistente. La enfermera del centro de salud Achamán asegura que hay días en los que se siente mucho mejor, pero que “al día siguiente vuelve todo otra vez y parece que empiezo de cero”.

UNA ENFERMEDAD QUE NO CESA

Elena Jáugueri intenta normalizar la enfermedad en su día a día, pero es una lucha que no descansa. La auxiliar pasó el virus en marzo del año pasado, justo en el inicio de la pandemia. La grancanaria ha contado que estuvo aislada en una habitación en su casa durante dos mes y medio. Aunque estuvo varias veces ingresada, por suerte no necesitó entrar en la UCI. A día de hoy, continúa de baja.

En el caso de Inmaculada Pérez, que también pasó por la Covid durante el mismo mes, estuvo durante ocho días en su casa sin olfato, sin gusto y con mucha tos. La mujer no paró de llamar al 112 para seguir sus indicaciones, pero tuvo que acudir a urgencias. Ahí, detectaron que ya se había extendido la neumonía y la hospitalizaron durante dos semanas.

En cuanto la medicación, es una incógnita sin resolver porque los médicos siguen estudiando sus patologías y, hasta que no sepan con exactitud en qué consiste esta nueva pandemia, no pueden determinar un tratamiento.

Sin embargo, Pérez ha confesado que no pueden vivir sin ella. Pero, a veces, el remedio es peor que la enfermedad, pues los medicamentos también generan síntomas adversos.

Para la psicóloga, lo peor de toda esta situación “es que la Covid también reactiva otros virus que tenías previo en los cuerpos. Entonces, esto produce una mayor recaída y hay que tomar medicación. No hay otro remedio, pero, como dice Elena, no es cuestión de abusar porque el cuerpo nos pasa factura con tanta medicación. Entonces, es como la pescadilla que se muerde la cola”.

Inmaculada Pérez ha incidido en que este año ha tenido múltiples recaídas y que, de hecho, ahora mismo está pasando por una de ellas otra vez. Casi en un suspiro, Pérez ha lamentado que tienen que “aceptar lo que no podemos cambiar”, pero suplican al sistema sanitario que, “por favor, nos escuche”.

PIDEN UNIDADES MULTIDISCIPLINARES

Las portavoces del Colectivo Covid Persistente Islas Canarias demandan “unas unidades multidisciplinares, donde los especialistas que tengan que vernos nos atiendan”. Asimismo, han recordado que la propia Organización Mundial de la Salud ha reconocido que entre el 10 y el 20 por ciento de los pacientes que han tenido Covid, también sufren después de covid persistente. “Eso supone que, ahora mismo en Canarias, hay al menos unas 7.500 personas que pueden estar teniendo covid persistente sin saberlo”, han afirmado.

Tal y como han explicado, muchos de esos canarios pueden haber pasado el virus u otras a las que no se les ha realizado una serología y que, al ser asintomáticas, no sean conscientes de que han pasado por el virus. Por ello, Inmaculada Pérez y Elena Jáugueri destacan que lo más importante ahora es que “cualquier médico de atención primaria pueda reconocer lo que nos pasa y pongan nombre a esta enfermedad”.

Si estás pasando por estos síntomas, necesitas información o hablar con alguien, puedes ponerte en contacto con el colectivo a través de su correo electrónico: covidpersistenteislascanarias@gmail.com