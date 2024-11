Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias: "La salida de los renovadores es una muy mala noticia, pero no supone el final de Nueva Canarias"

La estabilidad de Nueva Canarias atraviesa un momento crítico. La renovación que han exigido miembros notables de la formación, señalando figuras históricas como Román Rodríguez, Carmelo Ramírez o Pedro Quevedo para que den un paso al lado y permita la renovación, ha llegado a un punto sin retorno. Esta pugna interna amenaza con fracturar la organización, que, desde su fundación, ha sido un actor clave en el panorama político canario.

La petición de cambio de liderazgo no es un fenómeno nuevo para Román Rodríguez, curiosamente en el pasado, él mismo abandona Coalición Canaria debido a diferencia similares, un antecedente que añade peso las demandas actuales de los renovadores, quienes buscan modernizar la estructura del partido uy adaptarla a las nuevas realidades políticas.

¿El principio del fin de nueva canarias?

En Herrera en COPE Gran Canaria, hablamos con el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos se ha mostrado esperanzado para encontrar una solución "siempre desde el diálogo y no imponiendo", preguntado sobre el impacto que podría tener la salida de los alcaldes, teniendo en cuenta la importancia como granero de votos que supone para la formación, ha reconocido que "sería una muy mala noticia", pero se muestra firme asegurando que "no sería el principio del final de Nueva Canarias".

También ha advertido que la pérdida del escaño del líder de la formación en el Parlamento tiene un "aspecto positivo" porque permite a Román Rodríguez "dedicarse exclusivamente a la formación política", también ha rechazado la posibilidad de liderar el cambio, en Herrera en COPE Canarias, una de las voces más perseverantes en la renovación, Óscar Hernández, aseguró que Campos podría ser el elegido para liderar regeneración, él lo rechaza reconociendo que la mejor persona que puede dirigir la formación es el líder Román Rodríguez.

Integración en coalición canaria

Otra de las posibilidades que se baraja es que los llamados renovadores formen una plataforma a principio de año si no se ve ningún movimiento en la cúpula, y se rumorea sobre la posibilidad de que esta se integre en Coalición Canaria, Hernández advierte que este asunto se ha preguntado en varias ocasiones y la respuesta siempre ha sido negativa, no obstante, es una posibilidad que no se puede descartar teniendo en cuenta la fortaleza de la formación y la necesidad de Coalición de seguir creciendo en la isla de Gran Canaria.

Aunque el desenlace de esta disputa es incierta, está claro que el futuro de Nueva Canarias está por superar estas divisiones internas y su comprometer su identidad. No obstante, la amenaza de una fractura es real e inminente, ambas partes apelan al diálogo para reconciliar posturas.