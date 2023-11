Los veterinarios advierten de un incremento de perros que van a consulta por consumir marihuana

El presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, Alejandro Suárez, ha desvelado en Herrera en COPE Gran Canaria que cada vez hay un mayor número de perros que acuden a los centros de atención veterinaria por consumo “accidental” de marihuana “es un caso muy curioso porque los compañeros me trasladan que casi todos los días deben atender a un perro con este problema.” El consumo de cannabis es altamente peligroso para los animales y generan un menoscabo para el animal muy superior al humano “incluso podría darse la muerte del perro.”

Suárez apunta que, por regla general, los propietarios de los perros muestran su sorpresa, pero insiste en que la situación es tan grave que “se hace necesario que sean sinceros y nos diga la verdad,” no obstante apunta que “en ningún caso los pacientes le ofrecen psicotrópicos a los perros de forma voluntaria.”

"Será muy difícil que algunos municipios cumplan la Ley de Protección y Bienestar Animal"

El presidente de los veterinarios de la provincia de Las Palmas, también valoró la reciente Ley de Protección y Bienestar Animal una vez muchos alcaldes de ayuntamientos han levantado la voz afirmando que esta normativa está generando un efecto pernicioso, ya que en virtud de ella se está viendo un mayor abandono de mascotas, a su juicio esta es la impresión que están teniendo, no obstante, no puede afirmarlo porque “no tenemos constancia de ello, porque como colectivo no tenemos datos, me encantaría tenerlos, pero no tenemos esa información, no obstante, sí existe una percepción de algunos ayuntamientos,” considera que es necesario “darle tiempo a la normativa a ver que tal se adapta a la sociedad, hemos pasado de que un animal era un objeto ahora es un ser 'sintiente', debemos tener mucha responsabilidad y hay personas que deben acoplarse a esta ley y muchos municipios que lo tienen muy difícil porque jamás han hecho nada por el bienestar animal”.

Recientemente, la Asociación nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, ha publicado que arroja que en los hogares españoles hay más hijos de animales, según el texto hay 13 millones de mascotas que duplican al de los bebes, aduce, el informe que la crisis económica está aumentando la crisis demográfica que sufre el país, además este año, España registró la cifra más baja de nacimientos en los últimos 80 años. La presencia de tanto animal de compañía puede ser un motivo por el cual se abandona a más mascotas, a juicio del veterinario, “hay muchísimos animales y es necesario que sean consecuentes.”

Uno de los problemas que tiene la Ley de Bienestar Animal es materializarla, según Suárez esta nueva ley es un reto sobre todo en las administraciones locales porque se les exige una actuación decidida sobre este asunto y en algunas ocasiones no tienen recursos para hacerlo, el veterinario apuesta por “las mancomunidades,” según entiende, esta sería la solución para que los ayuntamientos puedan costear y atiende a las “miles de mascotas que se abandonan a diario.”

"Las colonias felinas es un problema"

El Cabildo de Gran Canaria ha lanzado el programa de Gestión de Colonias Felinas Urbanas dotado con 150.000 euros que se ha saldado con 1.862 gatos esterilizados. El control de los gatos es obligatorio a partir de la entrada en vigor de la normativa y obliga a tenerlos esterilizados e identificados con un chip, para Suárez, las colonias felinas son un “problema,” apunta que es necesario un control exhaustivo porque los felinos “generan excrementos, generan la presencia de ratas, pulgas, piojos”, la ley permite al ayuntamiento contar con una colonia felina, pero con control “deben estar esterilizados, tener un chequeo sanitario,” con el objetivo de que los felinos sean adoptados por la ciudadanía “y que estas colonias desaparezcan porque se convierten en sumideros de abandono de animales porque la gente piensa que los animales están bien atendidos y sueltan los gatos y esto trae más abandono, excremento y problemas con los vecinos.”