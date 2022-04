Los vecinos de Triana, ajenos a los problemas del ruido de los locales de ocio nocturno

El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha contratado a una empresa especializada para realizar un estudio del ruido en la zona de Guanarteme, concretamente en Isla de Cuba y en Los Betancores. Un proyecto piloto que va a determinar la calidad acústica en el entorno de la calle Joaquín Costa. Se trata de un análisis que se completará con el Mapa Estratégico del Ruido realizado en su momento por el consistorio, que detectó que la principal fuente de ruido en la ciudad se produce en las grandes vías y el Puerto.

No ocurre lo mismo en la zona de Triana. Así lo ha destacado en COPE Gran Canaria el presidente de la presidente de la Asociación de Empresarios Zona Triana, Carlos Bethencourt. Asegura que “con franqueza y con orgullo ellos no sufren esos problemas de ruido que sí han puesto en relieve otros ciudadanos de la capital grancanaria”.

Los resultados de este control del ruido que se desarrollará por un espacio de seis meses, a través de la instalación de medidores, ofrecerán una información útil para la posible elaboración de un Plan de Acción en materia de contaminación acústica en distintos espacios de la ciudad si fuera necesario.

Entre los objetivos, conciliar la actividad de ocio y restauración, cumpliendo las normas, con el derecho al descanso de los vecinos.

Carlos Bethencourt destaca que no tienen constancia de que ellos vivan en una zona ruidosa a pesar de las actividades complementarias y locales de ocio y restauración que hay por la zona.

“Nosotros afortunadamente no tenemos problemas y Triana se ha convertido en una zona muy tranquila desde antes de la pandemia. No creemos que vayamos a tener problemas con el ruido. Los empresarios y empresarias vivimos en esta zona y sus alrededores, pero a veces no tenemos interlocución”, añade.

Asegura el presidente de la asociación que el tema de los ruidos se ha judicializado y que el consistorio capitalino no dispone de sonómetros. “Es decir, no tiene instrumentos de petición de ruidos ytodas las denuncias se hacen a través de peticiones privadas. Sin que haya policía local que se pueda desplazar y comprobar las mediciones”.

Carlos Bethencourt: “En ese sentido, sí que vamos a intentar volver a tener una cierta normalidad en relación a las actividades de dinamización porque la economía está bastante debilitada. ¿Cómo vamos a lograr compaginarlo con el descanso de la ciudadanía? Con mucha buena fe y con compromiso por parte de la ciudadanía”

Concluye destacando que “hace 15 años en Triana no había actividades nocturnas y estábamos en una ciudad semi fantasma, semi abandonada. Ahora es más atractiva porque si no hay actividades complementarias y no es atractivo, la gente no quiere vivir aquí. Por eso hay que llegar a un entendimiento entre el derecho al ocio y al descanso de los vecinos”.