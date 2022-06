Los transportistas de Canarias piden un aumento en la ayuda al precio del carburante

Los transportistas de Canarias piden que la bonificación en el precio del combustible se prorrogue hasta final de año y que la ayuda se fije en 35 céntimos por litro de combustible.

Desde la federación consideran que esta subvención “si ha funcionado y que ha sido importante porque si no llega a ser por esta aportación de 20 céntimos por litro de combustible, la inflación se hubiese disparado por toda España y también en Canarias. La medida es imprescindible”.

José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Transportistas de Canarias, en COPE Gran Canaria ha señalado que en el caso del transporte la ayuda debe prorrogarse mínimo hasta septiembre.

“Nosotros tenemos estipulado, en el caso del transporte por Carreteras y en canarias a fecha de hoy, o necesitaríamos un descuento no del 20, sino del 35 céntimo para poder paliar todos los costes. Hay que tener en cuenta que el incremento del precio del petróleo no solo influye en el diésel o en la gasolina del motor, influye en todos los derivados del petróleo como son los neumáticos, aceites, lubricantes o cualquier fluido del vehículo”, añade.

Insiste en que es evidente que la bonificación es un alivio para los particulares y las empresas, pero ha hecho un comparativo entre los ellos: “Un vehículo privado hace un cambio de aceite cada 2 años, nuestros vehículos pueden hacer cambio de aceite cada dos meses. El tirón es importante y por eso hablo que necesitaríamos un aporte cuantificado de 35 céntimos según nuestros números”.

LA BONIFICACIÓN DEBE SER PARA EL SECTOR INDUSTRIAL Y TANSPORTISTAS

El secretario general de la Federación de Transportes de Canarias insiste en que “no están convencidos de que la medida de descuento de una bonificación en el combustible, sea absolutamente para todos los ciudadanos”.

José Ángel Hernández: “No creemos que sea lo más conveniente. Nosotros apostamos a que la medida pudiera incluso ser más potente que las actuales a sectores determinados como puede ser el industrial o el trasporte, que eso sí tiene una traslación directa el PIB y a la inflación. Porque aunque a las familias les viene muy bien, de consumir combustible más barato de lo que marca el mercado eso tiene una influencia pírrica en lo que es la economía del Estado y entendemos lo que se trata no es de recaudar 20 céntimos, sino de mantener y retener los costes”.

Dice que “si no se prorroga la medida entraríamos en la temporada de verano con un incremento de tarifas, porque con los 20 céntimos no hay economía de empresas que soporte de la noche a la mañana un extra coste de esas características”. Además, alerta sobre el transporte escolar, que no se vería afectada en verano porque “no hay clase, pero a la vuelta tendríamos un problema importante con la comunidad autónoma cuando se retomen los servicios”.

Concluye destacando que están “convencidos de que el gobierno lo tenga que prorrogar hasta septiembre y si sigue el conflicto tendrían que prorrogar este tipo de medidas para no reventar la economía”.