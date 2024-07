Los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria no garantizan el servicio durante el Granca Live Fest

Este fin de semana se celebra una de las citas más esperadas por toda la ciudadanía, echa a andar una nueva edición del Granca Live Fest que concentrará a casi 80.000 personas en torno a un cartel que reúne a artistas de primer nivel del panorama musical actual no obstante, este la organización municipal del evento no ha dejado satisfechos a todos, ya que se percibe una creciente ola de indignación entre los taxistas locales, quienes han alzado la voz contra el Ayuntamiento de Las palmas de Gran Canaria por no haberlos incorporado en los planes de seguridad y movilidad del próximo Granca Live Fest, un evento musical que reunirá a cerca de 100.000 personas en la isla.

Gorki Betancor, portavoz de la Asociación de Propietarios de Taxis de Las Palmas de Gran Canaria (Asprotac), expresó su frustración en una conferencia de prensa. "Es inconcebible que el Ayuntamiento organice un evento de tal magnitud sin contar con un servicio tan esencial como el de los taxis", declaró Betancor con tono severo. Según él, la exclusión de los taxistas de los planes de seguridad no solo afecta directamente a los profesionales del sector, sino también a los asistentes al festival, quienes podrían enfrentar serios problemas de movilidad.

"Si no hay taxis disponibles es culpa del Ayuntamiento"

"No entendemos como en celebraciones parecidas, como por ejemplo; la Feria de Abril, hay un dispositivo único para el taxi, incluso se crea un corredor exclusivo ocupando un carril y en esta celebración no existe ningún plan que cuente con nosotros", se queja el portavoz de la asociación de taxistas de la capital.

Betancor continuó explicando que la falta de taxis durante el evento sería responsabilidad directa del Ayuntamiento. "Si no hay taxis disponibles durante el Granca Live Fest, no es por falta de voluntad de los conductores, sino por la ausencia de coordinación y previsión por parte del Ayuntamiento", afirmó. Señaló que los taxistas siempre han estado dispuestos a colaborar en eventos masivos, pero que en esta ocasión, la administración local no ha hecho ningún esfuerzo por integrarlos en la planificación.

Desestimada y subestimada

La comunidad de taxistas, que ha estado al servicio de la ciudad en múltiples eventos de gran escala, se siente desestimada y subestimada. La ausencia de una estrategia de movilidad adecuada podría resultar en largas esperas y dificultades para los asistentes que dependen del transporte público para llegar y salir del recinto del festival.

Representantes del Ayuntamiento no han emitido hasta el momento una respuesta oficial a las críticas de Asprotac. Sin embargo, la preocupación por la logística del evento ha comenzado a resonar entre la ciudadanía, con numerosos comentarios en redes sociales que respaldan las demandas de los taxistas.

Los taxistas de la capital reivindican su labor de servicio público esencial

El festival, que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año en Gran Canaria, ahora se enfrenta a la incertidumbre de cómo se gestionará el transporte de miles de asistentes sin la colaboración activa de los taxistas. La falta de taxis no solo podría causar caos y desorganización, sino que también puede impactar negativamente en la imagen del evento y en la experiencia de los asistentes.

A la espera de que el Ayuntamiento emita un comunicado oficial que pueda calmar las aguas y, posiblemente, busque un acercamiento con los taxistas para asegurar un desarrollo adecuado del Granca Live Fest, la comunidad de taxistas se mantiene firme en su postura, reivindicando su papel crucial en la movilidad urbana y esperando una respuesta que reconozca su importancia y compromiso con la ciudad.