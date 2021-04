Los pediatras alertan: “Cuando los adultos se inmunicen del coronavirus, el blanco serán los menores”

Luis Ortigosa, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que ahora se está vacunando a los adultos, ya que el virus no ha tenido una incidencia reseñable en los menores. Sin embargo, advierte que, si en octubre o noviembre se consigue una inmunidad de rebaño con un 80% de la población inoculada con las dos dosis de las vacunas, serán los niños, adolescentes y adultos que no se hayan vacunado los candidatos a infectar.“Si el virus sigue circulando tendrá unos candidatos a infectar, las personas que no estén vacunadas”.

Por esta razón, el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría ha destacado que se está trabajando en una vacuna para los menores.“Se están desarrollando ahora mismo las vacunas para niños y adolescentes”. Hasta el momento no se había incluido en los ensayos clínicos a las personas menores de 16 años. Sin embargo, ya se encuentran en fase 3 de estudio algunas de las vacunas que podrían inocularse a los más pequeños. “En octubre espero que tengamos resultados de seguridad de estas vacunas”.

Luis Ortigosa cree que, en el primer semestre del año próximo, “o antes”, se podría empezar a vacunar a niños y adolescentes y que de esta manera no sean un grupo desprotegido y al que podría afectar el virus cuando la población adulta ya esté inmunizada.

El presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría insiste en el mensaje de que es esencial que la población se vacune para frenar la pandemia y, además, apunta a que las vacunas son seguras, ya que destaca que se someten a muchos procesos de control. “No hay que dejar de inmunizar contra la covid. Las vacunas son de los medicamentos más seguros que hay”, apunta.

El experto señala que la paralización del traslado de las vacunas de Janssen a Europa y la decisión de no administrar las dosis de AstraZeneca en menores de 60 años es solo un “traspiés” que espera se solvente en las próximas semanas. “Espero que se recupere el proceso de vacunación como estaba previsto”.

Ortigosa insiste en que en octubre debe llegarse al porcentaje de vacunados esperados, ya que, junto con las personas que ya han pasado la enfermedad, estos producirían la esperada “inmunidad de rebaño”.