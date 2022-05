Los obispos denuncian que el Gobierno no responde a necesidades de los mayores

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha denunciado este martes que el Gobierno no está dando respuesta a las necesidades de las personas mayores, que cada vez están más solas en una sociedad digitalizada en la que prima la "cultura del descarte" y ha urgido a una mayor sensibilización sobre las necesidades de este colectivo.



En la presentación del documento "Orientaciones para la pastoral de las personas mayores: La ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones", elaborado por la subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, su presidente y obispo de Canarias, José Mazuelos, ha lamentado que el Ejecutivo está más "a otro tipo de leyes" que a atender a los mayores.



"Habría que sensibilizar a nuestras sociedades y políticos sobre la ley de dependencia, que aquí se hacen leyes, pero después las ejecutan dependiendo de los intereses de cada uno", ha denunciado Mazuelos, que también ha criticado que se dé ayudas a los bancos para digitalizar las oficinas, algo que perjudica la atención personalizada que requieren las personas mayores.



El obispo considera que el Gobierno "no responde" a las necesidades de las personas mayores, que han quedado en evidencia durante la pandemia, con tantos mayores solos y sin capacidad para hacer frente a las gestiones del día a día, como ir al médico o al banco.



Cree Mazuelos que detrás de esta realidad está la "cultura del descarte" que impera en la sociedad en la que "los ancianos tienen que ser eliminados" y en la que se pone en duda la dignidad de los seres humanos "al inicio y al final de la vida".



"Una sociedad que no tiene en cuenta a los mayores está enferma y corrompida, es una sociedad soberbia que piensa que con ellos nace todo", ha lamentado el obispo, que ha hecho un llamamiento a "no esconder a los ancianos".



Ha reflexionado sobre la profunda soledad en la que viven muchas personas mayores y ha elogiado el papel de organizaciones como Cáritas, que durante la pandemia ha llevado comida y medicamentos a ancianos que vivían solos.



Sin embargo, ha advertido de que las acciones que lleva a cabo la Iglesia y organizaciones del Tercer Sector son subsidiarias a la acción del Estado y éste tiene la responsabilidad de atender a quienes lo necesitan.



"La Iglesia siempre es subsidiaria y por eso los políticos no se pueden dormir en los laureles", ha aseverado.



Por su parte, el presidente del Movimiento Vida Ascendente, Álvaro Medina, ha destacado cómo tras la pandemia se ha observado una mayor afluencia de las personas mayores a parroquias y a asociaciones vinculadas a la Iglesia.



"La pandemia ha puesto en evidencia las carencias, la soledad, la necesidad de estar acompañado, las preguntas trascendentales de la vida y eso ha movido muchas conciencias de gente que antes estuvo dentro de la Iglesia, se alejó y ahora está retornando y hay que abrirles los brazos", ha señalado.