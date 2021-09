Los grupos del Carnaval sobre celebrarlo en el 2022: “Para hacerlo a medias tintas, que no se haga”

Mucha incertidumbre en la celebración y participación de los diferentes grupos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Los colectivos y diferentes agrupaciones encargadas de las fiestas no ven un panorama positivo de lo que vaya a pasar con ellos.

En nuestros micrófonos hemos querido poner voz a la realidad que están pasando muchos colectivos de estas fiestas tan importantes para nuestro archipiélago. Rubén Santana es el director de la murga de Los Nietos de Sari Mánchez. Relataba en COPE Gran Canaria que, a pesar de ser una persona optimista, no ve un horizonte del todo claro.

Asegura que ya tienen el disfraz pensado, la alegoría que van a tratar, algunas letras de sus canciones están medio escritas, pero que están totalmente parados. Asegura que el año pasado “estuvimos en las mismas, aunque avanzamos bastante. Este año no hemos ensayado, porque somos 90 personas y no podemos vernos”.

Rubén Santana: “Entendiendo el carnaval como lo que e, si hay expectativas de celebrarlo, no da tiempo. A parte, tampoco podríamos ensayar todos juntos, sería por grupos y eso lo ralentiza todo. Tiene pinta de que no vamos a empezar. Con la pinta de empezar sería diciembre, enero, pero vete a saber. No somos optimistas ahora mismo”.

En la misma línea se ha pronunciado en COPE Canarias, Javier Santana, director de la Murga Los Serenquenquenes. Asegura que “no pueden enseñar un trabajo hecho a medias tintas. No se trata de competir, se trata de enseñar algo bien hecho, que se vea todo lo trabajado”.

Javier Santana: “Yo particularmente, soy partidario de que el grupo se amolde a las circunstancias, pero manteniendo la actividad como la hemos hecho hasta ahora, que es lo que nos gusta a nosotros. Está claro que estamos en lo que estamos, pero hacerlo a medias tintas, Es hacerlo mal o con tachones. Por eso más vale hacerlo bien y no hacer algo chapucero”.

CELEBRAR EL CONCURSO CON DOS CANCIONES POR MURGA

En la mesa también se ha planteado la posibilidad de que se celebren las galas de las murgas de Las Palmas de Gran Canaria con dos temas por murga. Una idea que tampoco ha sido tan bien acogida por los colectivos, ya que “existe mucha incertidumbre y no sabemos qué va a pasar finalmente”.

Ambos directores de murgas insisten en que todavía desconocen si estas fiestas se van a poder celebrar, y de ser así, para poder llegar a tiempo deberían de haber empezado ya.

Además, aseguran que el carnaval lo conforma muchísima gente y7 que es por eso que necesitan una respuesta cuanto antes para saber cómo se organizan. Rubén Santana muy contundente destaca: “Esto es nuevo para todos. Tenemos que ver en qué punto están los murgeros y demás agrupaciones para ir pensando en el carnaval. El carnaval es mucho más y lo que se genera desde que se empieza a crear es muy grande. No veo que se vaya a celebrar tal y como nosotros lo entendemos, porque el carnaval es todo”.

Por su parte, Javier Santana, de Los Serenquenquenes, ha sido muy crítico con las restricciones que se les ha impuesto a los grupos de canto, teniendo en cuenta en que ya hay otros países que llenan estadios de gente y se llenan conciertos, porque el ocio se ha abierto completamente.

Concluye muy crítico con cómo se ha manejado la situación de varios sectores en nuestro país: “Yo me pongo a mirar la tele con los estadios de Inglaterra al 100%, llenos, veo las playas llenas y los centros comerciales. Tenemos que ver la evolución, ver cómo va esto y ver a ver qué pasa con nosotros”.