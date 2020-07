Los ganaderos de Fuerteventura están al borde de la quiebra

La Asociación de Criadores de Cabras de Fuerteventura que auna a la gran mayoría de ganaderos de la isla alerta de que los productores de leche y queso de cabra están al borde de la quiebra.

En un comunicado critican la falta de respuesta por parte de los responsables del sector ganadero de la isla tras una reunión celebrada el 27 de abril donde las autoridades se comprometían a resolver o aportar soluciones a los problemas planteados en un plazo de 40 días, ante la falta de respuesta el colectivo espera que el presidente de la corporación, Blas Acosta convoque otra reunión para evitar la extinción de la cabra majorera como raza autóctona.

En la misiva la presidenta de la Asociación, Iriome Perdomo Cerdeña advierte de los problemas que ha ocasionado el estado de alarma y la imposibilidad de enfrentarse a este menoscabo sin la ayuda de las instituciones, alerta de que la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias no permite acceder a las subvenciones que corresponde a la cabra majorera. Solicita ayudas de estado para la cría de baifos y corderos además de almacenamiento de carne. La misiva también recoge las consecuencias que conllevan para los productores los costes de agua cuyo precio hace difícil la actividad ganadera, pide también, Mejoras a la gestión del REA y POSEI para las actividades agropecuarias de Fuerteventura. La Asociación asegura que el Gobierno de Canarias no solo no anticipa las ayudas POSEI, sino que las va a retrasar con respecto a otras anualidades. Esto no ocurre con sectores como el plátano que cobró la mitad en diciembre y la otra mitad ya está también abonada.

Finalmente critica que durante el tiempo de alarma, no ha existido ningún tipo de acción y la comunicación ha sido escasa o nula con el sector ganadero de Fuerteventura por parte del Gobierno de Canarias ni del Cabildo de Fuerteventura.