El 40% de los alumnos con discapacidad intelectual o de desarrollo no ha recibido el apoyo educativo necesario

La Federación Plena Inclusión Canarias ha realizado una encuesta entre las familias con alumnos con discapacidad de las islas en la que han visibilizado que un 40% del alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo no ha recibido el apoyo educativo que precisa durante el confinamiento.

Davinia Miranda, responsable de Educación y Formación de Plena Inclusión aseguraba en los micrófonos de COPE Gran Canaria que esta falta de apoyo en la formación se ha dado debido a múltiples factores: escasez de los recursos tecnológicos necesarios en los hogares, no contar con un apoyo personalizado y cercano esencial en la formación de alumnos con discapacidad o una formación continuada. “Algunos padres expresaban que solo se les había dado apoyo en las primeras semanas del confinamiento lo que se traduce en un retroceso para el alumno”.

Según la responsable de educación de la plataforma, un repliegue en estos estudiantes podría ser “fatal”, ya que invierten mucho tiempo y esfuerzo en adquirir nuevas rutinas que sin un apoyo continuo va en detrimento.

Desde Plena Inclusión Canarias solicitan a la Consejería de Educación que tenga en cuenta a este alumnado y se le preste el apoyo que necesita. “Vivimos en una incertidumbre, no se sabe cómo serán los protocolos ni si se tendrá en cuenta a las personas con discapacidad”. Davinia Miranda decía que no todas las personas con discapacidad pueden adaptarse a las medidas que imponen las autoridades sanitarias. “Una persona con autismo –por ejemplo- podría no entender las medidas de distanciamiento social o el uso de mascarillas”.

Ahora a este colectivo le preocupa especialmente el curso 2020/2021, ya que aún no conocen los protocolos o la forma de proceder para este. “Debemos aunar esfuerzos toda la comunidad educativa para establecer vías y que sigan recibiendo el apoyo que necesitan”.

Davinia Miranda decía que es esencial conocer cómo será la vuelta a las aulas, y pedía “por favor” que no se olviden de que las personas con discapacidad tienen unas necesidades específicas que deben cubrirse. Ella decía que están dispuestos a sentarse y trabajar en común con la Consejería de Educación y aportar las mejores ideas por el bien de este colectivo vulnerable.