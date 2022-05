Los agentes turísticos exigen soluciones en las playas del sur Gran Canaria

Las playas de San Bartolomé de Tirajana siguen en el punto de mira de algunos agentes turísticos. Muchos siguen perplejos ante la pérdida de tres Banderas Azules en su litoral. Meloneras, San Agustín y Maspalomas no cuentan con una distinción de calidad en su litoral. Algo que preocupa al sector turístico.

A esto hay que añadir que debido a que los quioscos siguen cerrado, ahora ha proliferado la venta ambulante de bebidos por la playa. Algo que denuncian que no corresponde a la calidad que ofrecemos de nuestro destino. Desde el Skal Club Gran Canaria, su vicepresidente se queja de que las administraciones públicas no tomen cartas en el asunto y solucionen este problema.

Javier Vega señala en COPE Gran Canaria, que hay que solucionar los problemas que atañe a nuestras playas porque podemos empezar a perder un grueso del turismo. “La semana pasada nos llevamos el disgusto de la pérdida de banderas en tres de las playas más emblemáticas de la isla y ahora vemos venta ambulante de bebidas por el cierre de quioscos. Si esto lo sumamos con el problema de las competencias en Costas nos deja un panorama complicado”.

Insiste en que son muchos los empresarios y las personas que quieren hacer bien su trabajo, acondicionando sus establecimientos hoteleros, pero que la planta alojativa también debe ir complementada con otras ofertas complementarias en el destino.

“Es decir, aunque hayamos remodelado la oferta alojativa y dejarlo en un nivel altísimo, hay que complementarlo con playas de calidad, quioscos o chiringuitos que estén a la altura de otros destinos y ofrecer algo para que el turista se mueva del hotel”, aseveró.

Javier Vega: “Como destino vacacional de sol y playa somos los primeros del mundo y de Europa. Di queremos seguir así hay que seguir dando una mejor calidad y para ello nos tienen que apoyar las administraciones. Porque si no n os apoyan, mal vamos”.

“No se toman las medidas que deben tomarse y es una pena. Hay muchos proyectos que se quedan empantanados por temas burocráticos, pero muchas veces cuando eliges destino buscas también un complemento de la oferta que tu ofreces a los clientes”, añade.

MEJORAR LA OFERTA COMPLMENTARIA DE LA ISLA

Desde la patronal hotelera piden que se rehabiliten los centros comerciales y se amplie la ogferta complementaria del destino. Para ello piden que las administraciones tomen consciencia y exijan una serie de requisitos para cumplir con los estándares de calidad del destino.

Javier Vega: “Cuando vemos esos desastres arquitectónicos, urbanísticos y en estos estados, pues piensas que la administración publica deberían de intervenir y obligar a mantener la excelencia de los locales y garantizar la excelencia”.

“Por que al final qué quieres, ¿tener a unos clientes en jaulas de oro, con todo impresionante, todo cuidado, pero que no ponga un pie fuera del hotel? No, aquí queremos expandir y generar riqueza a todo el destino, pero hay que ponérselo al turista muy fácil”, añade.

El vicepresidente del SKAL: “Tenemos muchas cosas que ofrecer, pero lo que tenemos que conseguir es que el cliente no se quede anclado en el resort. Hay que ofrecer gastronomía, eventos culturales como la ópera o conciertos y festivales para que el clientes salga del hotel y reparta la riqueza. Tenemos que estar todos de la mano y apostar y tener exigencia y ofrecer calidad. Hay que ofrecer unos mínimos estándares de calidad y no poner traba a cualquier inversión”.

Concluye destacando que “no es entendible, que una playa como Maspalomas, Meloneras o San Agustín pierda su bandera y nadie haya dimitido. Me parece asombroso; porque encima te vayas a cualquier sitio de España y tenemos unos chiringuitos a pie de playa espectaculares, con una calidad altísima y no les ponen trabas y aquí sí. No es entendible”.