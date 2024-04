Limitan el acceso de las guaguas turísticas al Pico de Bandama por protección

La caldera de Bandama y el mirador del Pico de Bandama se ha visto bastante degradada con el paso de los años. La falta de acciones y la gran cantidad de visitantes que recibe han deteriorado este espacio natural.

Es por eso, que en el 2019 se encargó un estudio con el objetivo de reordenar el uso del Monumento Natural de Bandama, dada su masificación. Entre las propuestas: impedir el acceso al lugar con vehículos de motor y ofertar guaguas lanzadera para quienes no puedan acceder a él andando o en bicicleta.

Se prevé también la construcción de un aparcamiento subterráneo integrado con el entorno, la retirada y la reforestación de las actuales pistas de tenis del Campo de Golf o la instalación de un punto de información ambiental en el espacio, entre otras medidas.

En Herrera en COPE Gran Canaria hemos tratado el asunto con el consejero de Medioambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink. Quien ha expuesto que se ha prohibido el acceso de las guaguas turísticas, las que pesan más de 3,5 toneladas, con el objetivo de cumplir con las normas de gestión de ese espacio.

“La carretera tiene una serie de desperfectos porque lleva mucho tiempo soportando un número importante de guaguas turísticas; sobre todo, durante la temporada de cruceros. Por eso hemos limitado el acceso, no es la única medida que tomamos en Bandama, son muchas más, porque queremos poner en valor este espacio”, añade.

Insiste en que ellos no han prohibido el acceso a los turistas o residentes, sino que se toma esta medida con el objetivo de seguir conservando y mejorando el espacio. Será a partir del 16 de abril de 2024 cuando se ha limitado el acceso a varios vehículos, pero los excursionistas podrán seguir visitándolo y las micro guaguas también podrán acceder.

“No estamos prohibiendo que vengan los turistas, tan solo se limita el acceso a los vehículos, en este caso a las guaguas grandes que generan una serie de desperfectos y daños sobre la carretera, que consideramos que hay que empezar a controlarlo. Se limita el acceso, pero eso no quita que no se pueda a hacer excursiones”, señala

Más acciones en un futuro: guaguas lanzaderas

El consejero de Medioambiente del cabildo insular también expone que se están estudiando otras medidas para mejorar los accesos a los distintos espacios naturales que tiene la isla y que para ello lo están debatiendo entres cinco consejerías

"Abordaremos los distintos problemas que tiene este espacio natural. Uno de ellos es si debemos de alguna forma mejorar los aparcamientos en zonas aledañas, si podemos poner aparcamientos disuasorios en zonas cercanas al pico de Bandama y a partir de ahí tener unas guaguas lanzaderas que puedan llevar a los turistas. Que se muevan de una manera más sostenible y sin crear una gran presión a este espacio”, explica.

Raúl García Brink insiste en que ya han empezado a tomar medidas sobre este espacio. "Hemos restaurado los senderos y mejorado su señalética. Además, había problemas con una tubería y lo hemos resuelto. Esperamos resolver definitivamente el problema con aguas residuales; esperamos que para el 2025 podamos dotarlo presupuestariamente y llevarlo a cabo”.

También harán una serie de actuaciones en la zona para mejorarla desde el punto de vista paisajístico, pragmático y la idea es seguir tomando decisiones sobre la casa que está en el Pico.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También implantarán medidas en el Roque Nublo

Según el consejero es importante ir mejorando los distintos espacios naturales de nuestra isla. Otra de las grandes inversiones y mejoras que realizarán es en la zona de El Roque Nublo, tras la masificación que ha soportado en los últimos años.

“El problema del Roque Nublo es distinto, son dos problemáticas muy distintas. La dificultad de este espacio es la capacidad de carga que puede soportar esa zona y ahora vamos a implementar medidas a corto plazo que vamos a intentar que redunden en una mayor calidad, disfrute y mayor racionalidad en el espacio”

En cuanto a la afluencia de personas, según el consejero de Medioambiente, “vamos a evitar que se produzcan esos aparcamientos en los márgenes de la vía y dar alternativas a esta situación”.

A medio largo plazo cuenta que van a buscar otra serie de medidas, como, por ejemplo, la construcción de un pequeño centro de interpretación, con baños y con pequeña instalación para acceder al espacio. “Nosotros entendemos que tiene que haber aparcamientos disuasorios y otro trasporte público que lleve a este lugar y en un futuro reservar las plazas”, concluye.