Las luces de Navidad no llegan a las zonas turísticas de la capital grancanaria

El pasado viernes la mayoría de las calles de Las Palmas de Gran Canaria se encendieron con el alumbrado navideño y se dio paso a la programación de eventos para todo el mes de diciembre. No ocurre lo mismo en las zonas turísticas de la capital, porque según denuncian los empresarios no hay ni una luz que indique que estamos entrando en la Navidad.

En Herrera en COPE Gran Canaria lo hemos hablado con Angélica Rodríguez, la presidenta de la Zona Comercial Abierta de Santa Catalina. En nuestros micrófonos se queja de la falta de previsión por parte del consistorio capitalino para que estas zonas tengan un alumbrado con motivos navideños, con el objetivo de incentivar las compras y crear ese ambiente que tanto gusta en los meses de noviembre y diciembre.

Según Angélica Rodríguez, la Navidad no ha llegado y no está previsto que eso ocurra por lo menos durante este mes. Señala que “ellos como asociación solicitaron el alumbrado del parque Santa Catalina y las inmediaciones, ya que se trata del puerto de entrada de los cruceristas y en donde hay más camas hoteleras por metro cuadrado. Todavía no ha habido encendido y tampoco hay ninguna instalación prevista”.

De hecho, cuenta que “no hay luz ni en la calle Luis Morote, ni en Tomás Miller, ni en Ripoche, etc. Nos sentimos algo desamparados, porque esto es algo que tendrían que haberlo previsto hace meses”.

“Considero que el ayuntamiento debe organizarlo mínimo desde mayo. Es decir, cuando cogieron el gobierno municipal tendrían que haber pensado que llegaba la Navidad y que tenían que organizar que las luces debían llegar a todos lados. Porque es la época y son unas fechas donde la gente pone todas sus esperanzas, sobre todo los empresarios, para intentar recuperar lo de todo el año”, añade.

Angélica Rodríguez cree que “si nosotros tuviésemos en la zona un alumbrado interesante, como por ejemplo ocurre en Gáldar, pues las personas se moverían de otros municipios hasta aquí. No solo para comprar, sino para comer y aprovechar, para pasar todo el día”.

“No hay excusa, es un sitio que la gente viene por obligación y no es como el Roque Nublo que no se puede iluminar. Por eso no entendemos que no haya un plan específico para ello”, señala

Insiste en que llevan varios años reclamando ese encendido de luces o que se iluminen las calles para poder “dar otra sensación durante esta época y para incentivar el consumo en nuestros comercios. Parece que miran para otro lado y es algo que preocupa a los empresarios que se sienten algo discriminados, ya que ven como otras zonas comerciales tienen luces y nosotros no”.

Critica que nadie del gobierno municipal se haya puesto en contacto con la asociación y considera que “no tenían un plan de alumbrado para nosotros. Es por eso que creo que deben empezar a trabajar este asunto no desde mayo, sino desde enero para que todas las zonas de la capital tengan un alumbrado navideño. Pero insisto, nadie nos ha dicho nada al respecto y es algo que vemos, porque es evidente, pero nadie nos ha dicho nada”.

En cuanto a si tienen pensado realizar algunas actividades con motivo de la Navidad en su zona comercial, cuenta la presidenta que “van a dinamizar la zona para equilibrar la pérdida de luces con cuatro mercadillos durante los fines de semana. También colaboramos con la feria de Navidad que se va a hacer en Las Canteras e intentamos realizar algo por la zona, pues para incentivar, pero sin luces”.

Concluye destacando que no es algo que “solo les afecta a ellos.Es algo que ocurre en Las Canteras, en Guanarteme, y en León y Castillo. De hecho, hay más zonas apagadas en la capital que encendidas”.