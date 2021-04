Las islas en nivel 3 de alerta pueden recibir turistas que acrediten prueba negativa de covid

Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura se encuentran actualmente en nivel 3 de alerta ante la situación epidemiológica que presentan. Un nivel que incluye su cierre perimetral, medida que afecta especialmente a los residentes de Canarias, de tal manera que estos solo podrán entrar o salir de esas tres islas cuando se acrediten motivos laborales o de sanidad y con una prueba negativa de covid.





Según fuentes de Sanidad, ese cierre perimetral no se aplica para ciudadanos de otras comunidades autónomas o de otros países que vayan a alojarse en establecimientos turísticos, de tal forma que las tres islas podrán recibir turistas peninsulares e internacionales, siempre que acrediten una prueba negativa. Así consta en el decreto ley 17/2020 de 29 de octubre, en el que se especifica que tendrá que acreditarse ese test al realizar el checkin.





De esta manera lo señala el decreto: “Para acceder a los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias será preciso que los usuarios turísticos mayores de seis años, que no provengan del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias demuestren la realización, en el plazo máximo de las 72 horas previas a su llegada, del test de diagnóstico de infección activa que establezcan las autoridades sanitarias y que acredite que el usuario turístico no ha dado positivo como transmisor de la COVID-19”.





Es importante precisar este aspecto, porque no pocos consideran que ese cierre perimetral afectaba a los no residentes, algo que no es así, como demuestra este artículo de la norma.





Este pasado jueves, el Gobierno de Canarias aprobaba extender al menos una semana más el nivel 3 en las tres islas, a pesar de que su evolución frente a la pandemia es desigual. El objetivo es constatar los contagios que pudieran haberse producido en la Semana Santa, tiempo en el que han seguido produciéndose fiestas ilegales y otros incumplimientos de las normas covid.













