Quizás animados por el Black Friday que marca la frontera temporal del comienzo de las compras navideñas, lo cierto es que se ve también se ve un adelanto de las reservas de cenas navideñas, incluso en algunas ocasiones con demasiada premura, uno de los propietarios del Restaurante El Padrino en Las Coloradas, Las Palmas de Gran Canaria, Humberto Rodríguez aseguraba en COPE Gran Canaria que “recibimos llamadas desde agosto,” normalmente son grupos grandes que desean asegurar la reserva y por este motivo llaman con tanta anterioridad, no obstante, reconoce que por regla general “las llamadas se concentran en noviembre.” El Restaurante El Padrino ocupa un gran espacio con una terraza cerrada y grandes salones, sin embargo, en fechas tan señaladas como la Navidad “tenemos que cerrar el local porque hay mesas de 80 o 90 personas que nos obligan a ello.”

Cada vez se adelantan más las reservas

Igual pasa en el Restaurante El Pote, su gerente, Adal Santana apunta al fin de semana del 15 de noviembre como la fecha de más actividad “hay un cuello de botella en esos días porque normalmente la gente no desea estar muy cerca de las fechas navideñas.” Reconoce que cada año se contempla un adelanto del comportamiento de los comensales a la hora de reservar “desde finales de octubre ya estamos recibiendo llamadas, esto no ocurría antes y poco a poco nos hemos especializando.”

Lo cierto es que no debe ser sencillo coordinar la cantidad de reservas en tan poco lapso de tiempo “medimos mucho los espacios, incluso el tipo de plato que elegimos para cada evento y así lo hemos ido consiguiendo.” A pesar de que todo establecimiento tiene su aforo, ver repleto el local debe generar una organización entre la cocina y los trabajadores de sala y de barra, según Santana con el tiempo ya hay un organigrama y como trabajan con menús “no es tan difícil gracias a la experiencia.”

La guerra de los 'no show'

Otro de los problemas con los que tienen que lidiar los restauradores es con el absentismo de los comensales que reservan, pero no acuden a la cita, esto según nos cuenta Iván de La Tasquita de Iván nos genera “un quebranto económico porque tenemos el espacio ocupado y tenemos que desviar a muchos clientes a otro restaurante.” Lo cierto es que los llamados 'no show' generan un descalabro económico y de organización que se incrementa en Navidad, para paliar este menoscabo cada vez son más los restaurantes que piden un adelanto y asegurarse así de que los comensales acudirán a la cita; “nosotros pedimos un adelanto del 50 %,” esto no siempre lo entienden los clientes que por regla general también comprueban otros locales para saber cuál les viene mejor a cuenta, pero “una así nos aseguramos que la merma “no es tanta”

Según nos relata Iván, este absentismo suele ocurrir en grupos grandes “cuando son dos o tres personas, no ocurre y tampoco pedimos adelanto porque podemos reemplazarlo sin problemas,” pero en grupos grandes “si no anulan la reserva 24 horas antes, nos quedamos con el dinero,” reconoce que hay situaciones que no son fáciles de manejar “cuando llegan muchos menos de los comensales que han reservado,” en esta ocasión, normalmente se solidarizan con los clientes y entienden que puede ocurrir algún imprevisto y devuelven el dinero de la reserva.” Iván también admitía que esta práctica en la reserva solo la hacen en Navidad “porque en otras fechas no tenemos tantos grupos,” según explicó.