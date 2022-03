Las autoescuelas de Las Palmas avisan: "Subiremos nuestras tarifas si la gasolina no baja"

La subida del precio del carburante sigue causando estragos entre los diferentes sectores de la sociedad. Las autoescuelas son una de ellas. Desde la provincia de Las Palmas, la asociaicón provincial de autoescuelas, avisan que si el precio del combustible sigue subiendo sus tarifas también lo harán. Denunciando que lo están pasando mal y que si no se toman medidas “lamentándolo mucho van a tener que subir los precios en sus tarifas”.

Llenar el depósito de los coches de las autoescuelas supone un 30 % por ciento más que hace meses, algo que está repercutiendo en la estructura de costes de estas empresas. El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Las Palmas, Marcelo Guerra, critica la situación y dice que “está siendo insostenible. Esto nos va a seguir repercutiendo en todo lo que son los gastos y lamentablemente en nuestras tarifas”.

Marcelo Guerra puntualizó en COPE Gran Canaria, que “los clientes están sufriendo al igual que nosotros". De esta forma destaca que "muchos alumnos no llegan a la preparación, lo que va en contra de las reglas de tráfico. Muchos alumnos se quieren presentar al examen práctico sin estar preparados ydebido a que cada vez se pueden permitir pagar menos clases de circulación”.

“No todos necesitan las mismas clases. Muchos lo aplazan o incluso tienen que dejarlo debido a esta situación”, comentaba Marcelo Guerra.

El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Las Palmas confesaba que “lo que nos preocupa realmente es que, con esta subida de precios, casi no cubrimos los gastos. En esta línea, comentaba también que están ante la expectativa decómo evoluciona toda esta situación. "Nosotros somos los primeros que no queremos subir los precios, pero ahora mismo no queda otro remedio”.

De momento el presidente de la asociación descarta, , la posibilidad de una huelga por parte de las autoescuelas, aunque esta podría darse si la situación empeora.