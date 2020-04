Las ambrosías Tirma ganan la final del #Mundialdechocolatinas

El twitter no solo es una red social en la que se pueden encontrar noticias, bulos y todo tipo de opiniones, sino a veces nacen iniciativas que nos sacan una sonrisa, sobre todo en pleno confinamiento.

El tuitero y humorista Isaac F Corrales (@isaacfcorrales) ha sido el creador de esta iniciativa. Después de hacer el ‘Mundial de Patatas’, donde los usuarios votaban por su paquete de papas fritas favoritas, se le ha ocurrido la genial idea de crear el #Mundialdechocolatinas e incluir a la marca canaria de ambrosías Tirma.

La idea de incluir a las ambrosías, viene debido a que en el mundial de papas fritas, muchos canarios tuiteros le preguntaba como era posible que no estuviese la marca canaria Munchitos, incluida en el cuadro de competición inicial. Debido a la insistencia de muchos canarios, Isaac incluyó en su mundial a las ambrosías Tirma, sin saber lo que eso iba a suponer.

Aquí comienza....

El #MundialDeChocolatinas y snacks de chocolate.

En este hilo podréis votar los cruces de octavos de final. pic.twitter.com/OsrZbGEDvR — Isaac �� (@isaacfcorrales) April 16, 2020

El #Mundialdechocolatinas incendia el Twitter

Este juego es muy sencillo y funciona igual que cualquier competición de un evento deportivo, aunque quienes votan son los usuarios de esta red social. En esta competición han participado los Lacasitos, Conguitos, Maltesers, Las Ambrosías Tirma, Crunch, Toblerone, Kit Kat, Snickers, Oreo, Kinder Bueno, Huesitos, Lion, M&M’s, Toke, Twix y Mars.

Ambrosías Tirma vencieron a Maltesers en su primera fase. En los cuartos de final Tirma tuvo una dura riña con su competidor Los Lacasitos, pero gracias a la fuerza de sus seguidores, ganaron con un 60,5% (de los 24.000 votos). Finalmente Tirma se metió en la final junto con Kit Kat tras vencer a Kinder Bueno.

Durante el día de hoy, tanto el presidente del Cabildo de Gran Canaria, como el alcalde de la ciudad, han querido trasladar un mensaje de apoyo y además han querido alabar estas chocolatinas marca Canarias.

Y el presidente... ya está... os habéis pasado Twitter. https://t.co/p1xVU5nuv4 — Isaac �� (@isaacfcorrales) April 20, 2020

Una batalla que ha unido a la población de Canarias, a los humoristas de nuestra tierra, tuiteros, empresas canarias, personalidades etc.. Personajes conocidos como el futbolista David Silva, los cómicos Aarón Gómez y Kike Pérez, la rapera Sara Socas o el presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales, han sido algunas de las personalidades de las islas que han animado a las ambrosías en sus perfiles personales.

Se han sumado los clubes deportivo Herbalife Gran Canaria, CB Islas Canarias o la Unión Deportiva Las Palmas, que también han alentado a sus seguidores a que participen en la votación.

Así como otras empresas canarias como el refresco Clipper, la aerolínea Binter, con la que colabora en sus aviones regalando ambrosías, HiperDino y la marca de cervezas Tropical.

El objetivo es claro, que las Ambrosías Tirma se conviertan en la ganadora de este mundial que incluso llegó a convertirse en ‘Trending Topic’ el pasado sábado en Twitter.

El creador del mundial de chocolatinas no sale de su asombro

En el Instagram personal del humorista, Isaac F. Corrales ha grabado varias historias (instastories) alucinando con la repercusión que ha tenido su juego y sobre todo la alianza que se ha creado entre los canarios. Incluso nos cuenta que no se imaginaba que se hubiese vuelto viral y que han contactado con él varios medios de comunicación y hasta David Silvia, jugador de la selección Española de Fútbol.

“Llevo unos días desaparecido por Instagram, pero en Twitter no he estado desaparecido. Me ha dado por hacer el Mundial de Patatas, pero el Mundial de Chocolatinas y no sé porqué metí a Ambrosías Tirma, que es una chocolatina canaria. Ha llegado a la final eliminando a Kinder Bueno y contra Kit Kat. Es lo más absurdo que me ha pasado en la vida. Se Ha hecho viral, han hecho Trending Topic en España, me han entrevistado de las televisiones, periódicos canarios, de las radios..Ha sido la puta hostia, los canarios se han metido en masa... David Silvia, el jugador de la Selección de Fútbol española me ha escrito etc”, ha añadido.

Las ambrosías Tirma ganadoras del #Mundialdechocolatinas

Ambrosías Tirma también ha querido dar las gracias a través de su cuenta oficial por haber pensado en ellos y sobre todo por hacerles ganadores.

Juntos somos imbatibles. Esa es la mejor lección que nos han recordado hoy. Es un inmenso regalo ser un vehículo de unión entre todos. ¡Gracias por hacernos lo que somos! #Campeones #MundialDeChocolatinas pic.twitter.com/KvbZVzrbdH — ambrosiastirma (@ambrosiastirma) April 20, 2020

Algunos tuiteros canarios, que han estado muy pendientes de este campeonanto también han querido celebrar este triunfo:

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡CAMPEONES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Y AQUÍ CUANDO SE GANA...

ESTO ES LO QUE SE DICE Y SE HACE.

ORGULLOSO DE TODOS USTEDES QUE SE DEJARON LA PIEL POR EL EQUIPO.

SOMOS LOS MEJORES������������@ambrosiastirma #MundialDeChocolatinas https://t.co/C0Da16gsa6 pic.twitter.com/7SMiw4iouq — erauncrass (@erauncrass) April 20, 2020

Otro ejemplo de otra cuenta de humor canaria:

Pa una vez que ganamos algo y no podemos salir a la calle a celebrarlo����



#MundialDeChocolatinas — DandocholA (@dandochola) April 20, 2020

En la celebración tuitera, tampoco podía faltar el himno de la Banda de Agaete, conocido por la Fiesta de la Rama que se celebra durante el verano y que congrega a miles de canarios y turistas.

Finalmente las ambrosías Tirma han sido las claras ganadoras del #Mundialdechocolatinas con un total de 60.897 de los votos. Es decir han ganado a Kitkat con un 72% de los votos.

Está claro que la unión hace la fuerza y gracias a a este juego Tirma es la ganadora del #Mundialdechocolatinas.