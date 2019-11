Kiessling: “Si tenemos que pagar no se hará el parque”

La familia Kiessling ha asegurado a los micrófonos de Cope Canarias en el entorno de la feria World Travel Market de Londres que si el Estado continúa exigiendo que paguen los 14,3 millones de euros en concepto de aprovechamientos urbanísticos en El Veril se retirarán y no llevarán a cabo el proyecto.

Según Wolfgang Kiessling, “el proyecto del Siam Park del sur de Gran Canaria tiene muchos enemigos”. Él no entiende porqué se están poniendo tantas trabas en contra de la construcción cuando hace años se cerró el proceso administrativo y el Ministerio de Hacienda dio su consentimiento. Kiessling insiste en que “todo lo que han hecho y están haciendo es dar trabajo y atractivo. No cogen nada de nadie, por lo que no van a pagarlo”.

El problema se presenta porque el Estado ha medido en ese valor los aprovechamientos urbanísticos de El Veril. La promotora Loro Parque, dice la Administración General, “tendrá que abonar esta cantidad en concepto de plusvalías si quiere desarrollar el proyecto”, ya que en el barranco de El Veril, la titularidad del suelo está compartida entre la entidad pública y la empresa de Kiessling.

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CANARIAS DEL LADO DE KIESSLING

Las administraciones locales han mostrado su apoyo a la familia Kiessling. Ángel Víctor Torres, presidente canario está tratando de solucionar la situación en Madrid.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana también se ha pronunciado al respecto. Alejandro Marichal, concejal de Turismo del consistorio insiste en que se posicionan a favor del promotor, pero que esto no es suficiente para la empresa, ya que Kiessling no se asegura de que en un futuro el Estado pueda reclamarle esta cantidad.

Marichal ha pedido que la Administración General se retire, ya que en su opinión no corresponde al Estado el aprovechamiento urbanístico de la zona porque la Ley del Suelo no lo estipula.

Desde el Cabildo de Gran Canaria también defienden la posición de la promotora. Antonio Morales, presidente del ejecutivo insular insiste en que “se trata de una petición fuera de tiempo, ya que los trámites administrativos terminaron hace 4 años”.

El presidente del Cabildo espera que este incidente se solucione cuanto antes y no influya en la puesta en marcha del proyecto.