Juan José Laforet: "Mi lucha es que sea de la Catedral de Canarias"

La Diócesis de Canarias va a entregar distinciones y reconocimiento, por primera vez en la historia, a personas e instituciones que haya destacado por su servicio especial a la Iglesia y la Catedral. El acto se celebrará el próximo 25 de noviembre, coincidiendo con el aniversario de la Dedicación de la Catedral, el 26 de noviembre próximo.

Estas distinciones y reconocimiento se darán a diferentes personalidades y entidades, por el servicio especial a la Catedral y a la Iglesia, conservando y potenciando el patrimonio catedralicio, favoreciendo la labor de la Iglesia diocesana y de la Iglesia Universal, contribuyendo al desarrollo de la teología y de la tarea de evangelización y reconociendo la labor social que se realiza en favor de la sociedad canaria.

Entre todos los reconocimientos y distinciones, se concederá una medalla a Juan José Laforet, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, por su contribución a la cultura canaria y, especialmente, a lo referente a la Catedral de Canarias.

En COPE Gran Canaria destaca que ha recibido este reconocimiento con mucha ilusión y sorpresa. "Es una sorpresa y una honra, que, en mi opinión, digamos inmerecida, porque creo que amigos de la Catedral han sido cientos, de generación a generación. Desde la Reina Isabel la católica que pidió su construcción al Papa al final del siglo XV”.

Señala que “La catedral ha sido el eje de vida de muchísimos grancanarios ilusionados con construir un templo que fuera maravilla de la cristiandad entera. Un templo que se convirtiera casi un símbolo totémico de la isla de Gran Canaria, de su capital y efectivamente así fue".

El cronista oficial ha destacado en nuestros micrófonos que el eje de su vida, desde niño, siempre ha estado relacionado a la catedral. "Estoy convencido de que todos debemos seguir apostando nuestros esfuerzo e ilusión por tener un elemento tan valioso patrimonial y, sobre todo, testigo de nuestras historias personales. Es pura historia popular de la isla de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria y otra lucha mía, es que sea la Catedral de Canarias”.

Preguntado sobre las razones por las que le han otorgado dicho reconocimiento, el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria destaca que no va a ser el mismo el que resalte porque le dan un premio, “ya que yo soy de los que considero mi labor muy humilde, muy sencilla y no he pretendido hacer nada extraordinario. Yo siempre he querido difundir la labor de la catedral y batallar porque la catedral tenga el puesto que ya nuestros antepasados se ilusionaron para que lo tuviera”.

Juan José Laforet: “Se ha considerado y mantenido como el primer monumento artísticos más grande de toda Canarias. Junto a ello, son años de publicaciones, de colaborar en la organización de ceremonias y de organizar actos”.

En sus años de colaboración con entidades relacionadas con este monumento, el cornista ha querido destacar una anécdota: “Me acuerdo hace muchos años cuando organizamos con el centro de iniciativas y turismo, cena subastas en el patio de Los naranjos para poder recopilar algo de fondos, para restaurar las campanas de la catedral y los artistas logramos que donaran obras de arte. Es una vida muy pegada a la catedral y eso es lo más importante para mi”.

Es el monumento histórico más importante de Canarias por varias razones: “primero por que no hay un monumento más grande y por patrimonio arquitectónico urbano. La ciudad de Las Palmas se funda a partir de 1478, entorno a lo que fue el antiguo Real de las Tres Palma, o sea, la plaza de San Antonio Abad y su contorno, hasta la calle de La Pelota, Mendizábal, Herrería y d ellos balcones, era un círculo en torno a esa plaza”.

“En 1500 empieza la obra de la catedral, donde está hoy en día enclavada, y ¿qué ocurre? como se expande la ciudad, empieza a hacerse en torno a la catedral y a la plaza Mayor, que se va a llamar plaza Santa Ana. La segunda gran expansión urbana, va a hacer es en torno a la catedral y después la calle Triana. Pero todo va a girar en torno a este gran edificio”, aseveró.

Preguntado por si la catedral se puede terminar teniendo en cuenta que los planos están hechos, el galardonado, considera que sí podría culminarse.

“El último proyecto de Salvador Fábregas, dejó establecido los materiales que habría que utilizar. Podría ser posible construirlo, porque no está declarado como proyecto inconcluso, por lo tanto, si que podría culminarse. Nuestra actual generación tiene fondos suficientes para hacerlo, pero hay que tener valentía y ver las posibilidades. A lo mejor el gran reto es ser tan locos como los que nos antecedieron y afrontar la conclusión de un grandísimo monumento”, concluye.