Un joven grancanario, tetrapléjico tras una acrobacia: “Mi sueño es volver a casa para ayudar a los demás”

Miguel Ángel Planas, es un joven de 30 años de edad de Las Palmas de Gran Canaria que lleva tres años viviendo en el hospital Insular de Gran Canaria. Todo esto después de sufrir un accidente mientras hacía una acrobacia en un gimnasio y quedar tetrapléjico.

Miguel Ángel Planas lleva 3 años viviendo en el hospital Insular de Gran Canaria, ya que ni el, ni su familia cuentan con recursos suficientes para poder adaptar su domicilio. Es por eso, que ha hecho un llamamiento a la población para que el próximo 4 de enero se celebre un evento benéfico con artistas, en el Edificio Miller, con el objetivo de recaudar fondos suficientes y poder salir del centro hospitalario para vivir en su casa.

Cuenta que no puede mover su cuerpo de cuello para abajo debido a un accidente tras una acrobacia. Miguel Ángel ha querido lanzar este mensaje al mundo, porque quiere mejorar su vida, pero para ello necesita una cama adaptada, médicos y cuidadores que le puedan atender, una grúa para poder moverse bien y medicación. Además, este joven grancanario necesita respiración asistida porque no es capaz de respirar por sí mismo.

En COPE Canarias ha hecho un llamamiento contando su historia y pidiendo que cualquier “artista, cantante o empresa que quiera patrocinarle, se pongan en contacto con él y le ayude a cumplir su sueño, de mejorar su vida en su domicilio, no en un hospital”.

“Es verdad que esta iniciativa ha surgido, casi a raíz del vídeo que lancé en mis redes sociales, porque ya llevo bastante tiempo así, en el que estoy en el hospital de una forma indefinida. Como tampoco tengo unos objetivos clínicos que cumplir y simplemente estoy viviendo aquí en el hospital, he pedido ayuda. Lo que quiero, y lo que pienso que querría cualquier persona, es estar en una situación más normal y no viviendo en un hospital”, aseveró.

Este joven cuenta en nuestros micrófonos que antes del accidente el era “una persona súper activa. Había montado mi propio negocio, era una persona que siempre le ha gustado ayudar a los demás y aportar cosas a las demás personas. El accidente me ha dejado con limitaciones físicas, pero mi forma de ser no ha cambiado y ahora de una forma diferente, yo creo que puedo seguir aportando valor a otras personas. Puedo ayudarles desde mi experiencia de vida, con lo que me ha pasado y cómo lo estoy afrontando. Y aquí en el hospital, no es el mejor entorno para desarrollar todo esto”.

Miguel Ángel Planas cuenta que tuvo un accidente en un gimnasio, que le dejó tetrapléjico. “Tuve un accidente haciendo una acrobacia en un gimnasio. Yo estuve practicando durante 12 años Parkour, haciendo acrobacias y ese día salió mal. Fue un accidente, y tuve la mala suerte de caer de la peor forma que podría haber caído”.

“Yo he llegado a hacer este llamamiento o a organizar este evento, porque ya hemos tenido desde hace unos meses, conversaciones, reuniones y algunos encargados de diferentes áreas, que son competencia de Dependencia, Vivienda y Servicios Sociales. Es vedad que la intención de ellos ha sido siempre ayudar y ser colaborativos, pero hasta día de hoy no hemos tenido solución, ni hemos visto que esto se vaya a solucionar dentro de poco”, añade.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Miguel Ángel: "Por eso, yo he decidido buscarme la vida por mi cuenta, porque al final si yo me veo desamparado, no me voy a quedar quieto esperando que venga nadie a sacarme de esta situación. Yo tengo que hacerlo por mí mismo y me considero una persona activa e intento buscarme un poco la vida, pidiendo ayuda a las personas".

ARTISTAS Y CANTANTES CANARIOS YA HAN CONFIRMADO SU ASISTENCIA

A través de las redes sociales, este joven grancanario quiere atraer al mayor número de personas posibles para que el evento benéfico se lleve a cabo. "Yo intentaré comunicar e informar de cómo va a poder ayudarme la gente, lo más probable es que a lo largo de esta semana publiquemos a través de una plataforma online un método para hacer aportaciones económicas. Es decir, con un click, hacer las donaciones que cada uno considere".

Con el tema del concierto, “ahora mismo están organizando todo y a medida que pase el tiempo, como estamos empezando, lo iremos informando de cómo se va a realizar. Iniciativas como retransmitirlo en streaming así como usar el método para que todo aquel que no pueda acudir al concierto pueda hacer una aportación económica”.

Cómicos, cantantes y artistas de las islas ya han respondido en sus redes sociales y se han sumado a la iniciativa. Los humoristas Kike Pérez, Omayra Cazorla, y artistas como las K-narias, Playa Coco, Última Llave y la cantante urbana Daniela Garsal se suman a esta campaña solidaria.

Miguel también hace un llamamiento a personas, empresas y todo aquel que quiera participar y colaborar en esta iniciativa para poder mejorar su calidad de vida. “Soy una persona joven, ambiciosa, emprendedora y que todavía me quedan objetivos y sueños por cumplir”.