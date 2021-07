Un joven canario afectado por la covid: “Al menos me cogió vacunado; si no, no me imagino qué hubiera pasado"

Jorge Álamo es un joven canario residente en Manchester. Esta sorprendido ante la falta de responsabilidad por parte de la población de menor edad en las islas que está produciendo un incremento descontrolado de los contagios, ya que él ha dado positivo en la enfermedad y asegura que “no es para tomarlo a broma”.

El joven que reside en la ciudad anglosajona iba a acudir a visitar a sus padres la semana pasada. Sin embargo, en el momento de realizarse la prueba de antígenos requerida dio positivo en coronavirus. “Los primeros días me encontraba bien, pero a partir del sexto o séptimo que es cuando dicen que se agravan los síntomas lo noté”. Jorge indica que ha tenido fuertes migrañas, fiebre, lleva 3 días sin dormir y nota una grave dificultad para respirar.

Asimismo, el joven que se encuentra solo en la ciudad, decidió llamar por videollamada a su madre al encontrarse muy débil. “Hace unas noches estaba muy mal y estaba asustado, llamé a mi madre y decidí llamar a una ambulancia”, ha relatado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez.

Los dolores en el pecho, Jorge asegura que son como “puñaladas”. “Estoy muy preocupado, no entiendo cómo hay gente que todavía no se lo toma en serio”. El joven se encuentra en el hospital realizándose pruebas, ya que los médicos no saben si puede tener algún coágulo en los pulmones.

“Hay muchas conspiraciones y teorías, pero esto hay que tomárselo en serio y no solo por los mayores, sino también por nosotros que podemos estar muy mal”. Jorge se vacunó una semana antes de contagiarse con la pauta completa de la vacuna y agradece haberse inoculado antes de contagiarse. “Los médicos me han dicho que esto es lo que me ha protegido, sino, no me imagino como hubiera acabado”.

Este joven se define como una persona responsable, que siempre ha cumplido con las medidas sanitarias para protegerse del virus y que, aunque en el Reino Unido la mascarilla no es obligatoria, siempre la ha llevado y se ha reunido con el mismo grupo cercano. “Solo puedo atribuir mi contagio al lunes que, tras haberme vacunado, salí por primera vez a un bar”.

Jorge ha querido lanzar un mensaje de prudencia, ya que advierte que es muy duro pasar la enfermedad, más aún solo como se encuentra él en un país extranjero. “Temo que me dejen ingresado porque aquí todo me lo tengo que hacer yo”.

Jonan, un joven con secuelas por la covid

Por otro lado, los riesgos del coronavirus no se eliminan al mismo tiempo que el test da negativo semanas después de haber pasado los síntomas de la enfermedad. Algunas personas desarrollan el denominado “covid permanente”. Es el caso de Jonan. Este joven palmero se contagió en un viaje a Gran Canaria. Pasó la covid con la sintomatología habitual de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida de gusto y olfato y diarreas y vómitos. Sin embargo, no todos los síntomas desaparecieron.

“Presento secuelas de vez en cuando. Algunas noches tengo dificultad para respirar. También tengo muchas flemas y tos”. Jonan afirma que los médicos le han informado de que esta secuela puede ir desapareciendo o puede hacerse crónica.

El joven confiesa que, a pesar de que siempre cumplió con las medidas sanitarias, pensaba que estos efectos solo los experimentaban las personas de grupos de riesgo. “Antes de pasar la covid era bastante ignorante, pensé que si lo cogía sería asintomático y no ha sido así”.

Jonan ha querido mandar un mensaje a la población joven que no está respetando las medidas sanitarias ni tomándose la pandemia en serio. “Tenemos que dejar de lado el egoísmo y pensar en que tenemos familia, amigos, gente mayor o niños y bebés alrededor. Pueede que los contagiemos y lo pasemos muy mal”.