Josué Iñiguez: "Las piedras pesaban tanto que tuvieron que ser retiradas por tres personas"

El concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha apostado por crear una escollera frente a San Cristóbal para evitar las imágenes de inundaciones y consiguiente peligro para los vecinos del barrio marinero que sufrieron en la madrugada del miércoles debido a la fuerza de las olas.

En declaraciones a Herrera en COPE Gran Canaria, ha asegurado que la concejalía ya encargó un anteproyecto para pulsar que ocurriría si se construye una escollera, que todavía no se ha desarrollado, no obstante, ha advertido que “es necesario dar una solución para que no se repita esta situación”, añade que esta situación “inusual porque la última vez que ocurrió esto fue hace 50 años” difícilmente se pudo predecir aunque reconoce que “debido al cambio climático es muy probable que esto será más frecuente y es necesario estar preparado”

"Hay que trasladar esta problemática a los gobiernos"

“Es necesario escuchar a los técnicos para saber si realmente la solución pasa por una especie de espigón que frene la violencia de las olas en el barrio, ayer la alcaldesa y yo pensamos que puede ser necesario, pero es urgente trasladar la problemática al gobierno de España, también el de Canarias, el Cabildo y también el Ayuntamiento”.

Quevedo reconoce que lo sucedido ayer le impresionó porque no había visto nada igual “fue una cosa impresionante, sobre todo cuando lo ves en directo”. En cuanto a las evacuaciones, solo una familia decidió no dormir en su vivienda, decidió pasar la noche en casa de un familiar y aunque el estado de algunas viviendas y la posibilidad de que se vuelva a repetir la misma situación la noche anterior aconsejaban a que otros vecinos también abandonaran su casa, todos, decidieron quedarse en sus viviendas.

Trabajo de mantenimiento de las alcantarillas

Para evitar este tipo de vivencias, el concejal apuesta por mejorar los servicios públicos, “lo más gordo es que las infraestructuras hay que mantenerlas operativas, y si los desagües están de forma adecuada y si las alcantarillas están abiertas cuando entra agua con fuerza, los daños son muchos menores”, no obstante la solución bajo su punto de vista pasa por “edificar una escollera.”

También pasó por el programa el concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Josué Íñiguez apoya la construcción de la escollera, también reconoce que “es posible que cada 5 años ocurra una circunstancia como esta”, reconoce que lo más que le llamó la atención fue “la solidaridad de los vecinos y la fuerza del mar”, incluso relató una circunstancia que solo se puede constatar cuando se ve cuando la ola choca contra el paseo marítimo “no se ve en la tele, ni en las fotos, pero cuando sube la espuma de la ola, se ve pequeños granos negros que son piedras que salen disparadas como proyectil”,





Las piedras que lanzaba el mar, como proyectiles, tuvieron que ser movidas por varias personas debido a su peso

Son muchas las imágenes que circularon por la red durante la tarde de ayer, algunas incluso muy alarmantes como piedras enormes que fueron arrojadas por las olas a la avenida, Íñiguez advierte que lo visto en redes no refleja lo realmente sucedido, “incluso se necesitaron tres personas para mover esas piedras que el mar empujaba con mucha facilidad.”

Afortunadamente en esta ocasión no ocurrió nada de especial gravedad, pero debido al cambio climático, es necesario extremar las medidas de seguridad, ante este panorama, es crucial que los gobiernos y la comunidad internacional tomen medidas urgentes para proteger las zonas costeras invirtiendo en infraestructuras que eviten situaciones de extremo peligro para la ciudadanía.