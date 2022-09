José Mazuelos apunta que es una hipocresía que se pida permiso a los padres para excursiones y no para abortar

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha considerado este jueves "una hipocresía" que se pida autorización a los padres para que sus hijos puedan ir a las excursiones en los colegios pero no para poder abortar.



En la homilía que ha pronunciado con motivo de la festividad de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria y de la Diócesis de Canarias, Mazuelos se ha referido a "la violencia que legitima la eliminación de la vida del niño por nacer (...) y la posibilidad de abortar a las menores sin contar con los padres".



"Cuánta hipocresía pedir una autorización para ir de excursión en los colegios y poder abortar sin los padres", ha señalado el obispo, quien también ha lamentado la "falsedad" de "pedir receta médica para comprar 'algidol' o antibióticos y dar unos choques hormonales a niñas sin control, fomentando la irresponsabilidad y sin hablar de las consecuencias psicológicas y biológicas que ello puede originar".



Mazuelos además ha defendido que "la maternidad debe ser parte esencial de todo programa de promoción de la mujer" y que en el trabajo "no se le deben poner trabas, sino favorecerla", así como que la sociedad y el Estado "ayude económicamente a aquellas mujeres que quieran dedicarse sólo a ejercer su maternidad".



El obispo de la Diócesis de Canarias ha remarcado que "la maternidad es un don y una responsabilidad. Es un don y no una desgracia como quiere hacernos ver la cultura de la muerte donde ya no se escucha bendito el fruto de tu seno, sino rechaza el fruto de tu seno: aborta".



En su homilía, ha pedido también a los políticos "que abandonen ideologías de despachos y busquen el bien común", y "fuerza para afrontar las dificultades de la crisis económica que está originando la guerra de Ucrania"