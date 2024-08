El incendio de Fataga ha quemado 18 hectáreas y se prevé que no avance

El incendio originado este sábado en Fataga, en el sur de Gran Canaria, ha afectado a 18 hectáreas de palmeral y cañaveral, en un perímetro de 2,5 kilómetros, y tras haber sido estabilizado, se prevé que no avance, ha informado el Cabildo de la isla.



"Está estabilizado gracias a la rapidez y contundencia con que se ha actuado, pero quedan labores de control y de extinción que continuarán durante la tarde y la noche", ha informado el consejero del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, durante una rueda de prensa.

El director técnico de Incendios, Luis Fernando Arencibia, ha indicado que "hay que perimetrar el incendio, y la extinción todavía llevará algún tiempo, pero con la estabilización se prevé que no avance".



La alerta se produjo cuando, al mediodía de este sábado, un vigilante de Medio Ambiente avisó de que se divisaba fuego, lo que movilizó tanto medios aéreos como terrestres para intentar sofocarlo.



Al tratarse de una zona de palmeral y mucho cañaveral, las llamas fueron avanzando por el cauce del barranco de Fataga, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, lo que recomendó la evacuación de viviendas dispersas en esa zona y el Hotel Molino del Agua.



Entre 120 y 150 personas participan en las labores de extinción, además de equipos Bravo y Presa, helicópteros del Cabildo de Gran Canaria, del Gobierno de Canarias y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y otro procedente de La Gomera.



Arencibia ha indicado que se trata de "un incendio propagado por vegetación, cañaveral y palmeral, en este caso, que genera muchas pavesas".



A pesar de que este fin de semana la temperatura es muy alta en Gran Canaria, la ausencia de viento ha permitido que el fuego no se extendiera demasiado.



"Si hubiera habido viento, la extinción habría sido mucho más complicada", ha asegurado Arencibia.



Los equipos de extinción temieron que afectara a Tunte, y por el flanco derecho a Amurga, pero aunque las llamas atravesaron la carretera GC-60, que une Fataga y Tunte, los medios aéreos las controlaron.



Asimismo, había la posibilidad de que por el flanco izquierdo se extendiera hacia el pinar de Pilancones, ha dicho Arencibia.



El fuego ha obligado a evacuar varias viviendas dispersas de la zona, y hasta que el incendio no se extinga, las personas evacuadas no podrán volver a sus casas.



A partir del lunes, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren, con un aumento de la humedad y una bajada de las temperaturas.



De momento, la carretera GC-60 se mantiene cortada hasta que la situación mejore.



Los técnicos ya han empezado a investigar el origen del incendio, el primero importante del verano en Gran Canaria, pues hasta ahora solo había habido conatos de pequeña importancia.