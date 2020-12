Himar González, presentadora canaria desde el hospital: "Ingresada un tiempo"

La presentadora canaria Himar González ha comunicado en sus redes sociales que debe ausentarse un tiempo de la televisión debido a una patología que se le ha complicado.

Himar González, presentadora de 'El tiempo' de Antena 3 ha informado a sus seguidores que va a estar ingresada en el hospital por una patología que no ha desvelado. La meteoróloga, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, ha adjuntado una fotografía desde el centro hospitalario y ha informado de que no se ha contagiado de coronavirus,

La meteoróloga, a través de la publicación de Instagram, ha informado de que va a estar una temporada ingresada en el hospital por una patología que "se ha complicado un poco", pero que "no es Covid-19". A pesar del susto, la presentadora ha asegurado que han detectado la enfermedad a tiempo, por lo que tiene solución.

"Estaré ingresada un tiempo en el hospital con patología (#no Covid19) que se ha complicado un poco, pero que hemos pillado a tiempo. En Quirónsalud me están cuidando de maravilla. Así que no me cabe duda de que nos veremos pronto, con más fuerza!!", ha declarado desde su cuenta oficial.

"Sé feliz. Vive. Buenos días mundo. Gracias por vuestra compañía. Siempre", ha comentado al final de su mensaje, mostrando así lo agradecida que se siente con los mensajes de apoyo de sus seguidores y para transmitir su positividad.

Muchos seguidores y compañeros le han comentado la publicación con mensajes de ánimo. Muchos aseguran que la echan de menos y que esperan que se recupere cuanto antes,