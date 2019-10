Hasta 4 meses para expeditar la tarjeta de familia numerosa en Gran Canaria

El área de Derecho Sociales del Gobierno de Canaria, ha admitido que el incumplimiento de los plazos para la expedición de los carnets de familia numerosa se producen solo en Gran Canaria.

Estas demoras se deben entre otras cosas, a cuestiones como problemas para el nombramiento de funcionarios interinos o la dificultad para cubrir las bajas laborales. También hay problemas por el bloqueo de la relación de puestos de trabajo como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Según la consejera de políticas Sociales, Noemí Santana: “Una de las posibles maneras para disminuir esos problemas es que el personal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ayude al de Gran Canaria”.

Se tardan hasta 4 meses en expeditar el carnet



Desde la Asociación de Familias Numerosas de Canarias, nos contaba Isabel Herrera que “el problema se está dando sobre todo en la isla de Gran Canaria y aproximadamente tienen 4 meses de retraso en la expedición del título y renovación del mismo".

La trabajadora de esta asociación aseguraba en COPE Canarias que el hecho de no poder tener el carnet especial les repercute negativamente en su vida diaria. Sin ese título no pueden acceder a una serie de bonificaciones como por ejemplo a familias que tengan a sus hijos en la universidad no podrán bonificar la matrícula, ni tener el descuento que les corresponde.

En cuanto al bono social eléctrico esta familias sin el título específico en vigor, no pueden “disfrutar de esa bonificación o otras ayudas en impuestos como por ejemplo el de bienes inmuebles a nivel local o a nivel estatal la deducción de familia numerosa de la agencia Tributaria”

“Al no tener en vigor ese título lógicamente no pueden acceder a esas beneficios. Es un problema para las familias en su día a día porque algo que necesitan por derecho se les ve negado por la situación actual”, anadió.

Nos hacíamos eco de la historia de Brenda Chaparro, una de esas jóvenes que sufrirá retrasos en las ayudas. Su familia tiene el título de numerosa especial vigente hasta el 31 de octubre, sin embargo en las administraciones ya le han informado que hasta enero no les llegara el nuevo carnet. Ella contaba en nuestros micrófonos que esto va a repercutir en que pierdan las bonificaciones y ayudas, que en el caso de algunas familias resultan esenciales para poder hacer frente a la vida diaria.

"Me tarda en llegar el nuevo carnet 3 meses, es decir ahora a nosotros se nos caduca el 31 de octubre y hasta dentro de 3 meses no tendremos el carnet de familia numerosa. En mi caso particular, mi familia por parte de hacienda recibe una ayuda de 200€ al mes por lo de familia numerosa y si me caduca en octubre, nosotros de noviembre a enero no obtendremos esa ayuda por no tener carnet", concluía.

Expedir o renovar el título vía electrónica

Para la asociación, la solución pasa por dotar a este departamento de una mayor plantilla para que se puedan resolver estos expedientes con una mayor rapidez. Isabel Herrera dice que “existe una posible solución: expedir o renovar el título por sede electrónica, que tan solo tardan una semana. Aunque esto es una solución temporal, creo que para solventar el problema hace falta más personal en dicho departamento”.

La trabajadora de la asociación recomienda que se hagan las tramitaciones por vía electrónica ya que no existen retrasos. Para aquellos que quieran hacerlo online tan solo necesitan una certificación digital para acceder a la sede electrónica del Gobierno de Canarias, iniciar la tramitación de familia numerosa y tener los documentos que se les pide específicamente escaneados.