El hallazgo de huesos de 20 neonatos en La Fortaleza asombra a los arqueólogos

El descubrimiento de los restos de 20 neonatos del siglo XIV "produce asombro" entre los arqueólogos que trabajan en el yacimiento prehispánico de La Fortaleza, en Gran Canaria, donde se ha encontrado "un amasijo de huesos" que resulta "realmente confuso" al no estar "perfectamente depositados" sino desperdigados.



Así lo ha explicado este jueves a los medios de comunicación el arqueólogo Marco Moreno, quien lidera los trabajos de exploración y excavación en este enclave de Santa Lucía de Tirajana, donde ahora el Gobierno de Canarias, el Cabildo de la isla y el Ayuntamiento buscan promover el primer parque arqueológico de la comunidad autónoma de acuerdo a lo que la ley establece como tal.



El descubrimiento de los 20 neonatos se produjo durante las excavaciones que se han llevado a cabo en 2022 y "no hay nada con qué compararlo", según ha reconocido Moreno, que ha calificado el hallazgo de "muy curioso", porque contrasta con la llamativa escasez cuando no ausencia, de restos de niños en los enterramientos aborígenes más conocidos de Canarias.



De este modo, los arqueólogos todavía están pendientes de realizar más análisis para determinar si son los muertos son familiares entre sí, si su muerte se produjo en un mismo momento o si hay separación temporal entre los fallecimientos.



Se trataría, en suma, de la cueva aborigen con mayor población infantil hallada en Canarias.



COMO SI SE HUBIESEN IDO CORRIENDO



Los vestigios de la presencia de los antiguos pobladores del yacimiento de La Fortaleza se encuentran "como si se hubiesen ido ayer corriendo", ha abundado el arquéologo, que ha enumerado varios elementos que han podido encontrar a lo largo de los años, como cereales (cebada y trigo), higos o carpintería.



"Todo ello con una conservación bestial", ha detallado Marco Moreno, que ha recordado que, antes de hallar la zona funeraria este año, así como una cueva del siglo VII de apenas dos metros por uno, en 2021 se centraron en la ladera oeste de La Fortaleza, donde se encuentra el poblado de casas datadas en los siglos XIII y XIV, así como un granero "del que todavía falta procesar información".



Moreno ha destacado que La Fortaleza es un "yacimiento vivo" que demuestra la capacidad de cambio de los aborígenes grancanarios, que según el momento histórico fabricaban sobre esas mismas casas de formas diferentes.



"Los pueblos a veces tienen momentos conservadores y en otros aceptan ideas nuevas y cambian y empiezan a hacer casas circulares, por ejemplo, mientras que otras veces optaban por mantener estructuras previas. Estamos en tierra ignota", ha declarado el arqueólogo, que ha destacado también que se han encontrado en las construcciones piedras que solo se pueden encontrar a más de 1.200 de distancia.



1.200 AÑOS EN LA FORTALEZA



La Fortaleza, que será el núcleo de ese parque arqueológico al que aspira el Cabildo grancanario, "reúne 1.200 años de todo el libro de la historia indígena de Gran Canaria y ningún yacimiento tiene tanta historia acumulada como este".



En ese parque se podrán ver "las tres calles" en las que se configura el yacimiento, donde se pueden observar casas "con fachada única y alcoba".



Moreno ha explicado que solo han excavado una casa y media mientras que otras simplemente las han despedregado. Todo ello en una zona que a mitad del siglo pasado se utilizó como suelo agrícola e incluso se llegó a arar algunas partes.



"No se debe excavar todo. Tiene que dejarse algo para que se excave en un futuro, con tecnología y medios más modernos y arqueólogos más listos", ha apuntado.



Sobre la puesta en marcha de ese parque arqueológico, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha destacado en declaraciones a los medios que el yacimiento de La Fortaleza es de los que presenta "mayor diversidad de expresiones indígenas", ya que reúne espacios de culto, santuarios, grabados rupestres o viviendas.



Asimismo, Morales ha abogado por que la gestión del futuro parque arqueológico la asuma la institución más cercana y ha incidido en que este espacio fomenta diversificación turística "más allá del sol y playa".



Por su parte, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, ha reivindicado la necesidad de "espacios de memoria donde la ciudadana conozca el remoto pasado y recuperar parte de la memoria grancanaria".



Así, la directora general de Patrimonio Histórico del Gobierno canario, Nona Perera, ha destacado el aumento de la capacidad del centro de interpretación y ha dicho que La Fortaleza ayuda a regenerar al memoria colectiva para encontrar las referencias que permiten entender el pasado.



"Es un lugar vivo, gestador y gestor de patrimonio, con un profundo componente identitario. Lo que el olvido destruye, la memoria lo restituye", ha concluido.