El grupo nuevo Pescanova: "No hay evidencias científicas que demuestren que el pulpo es el más inteligente"

La granja de pulpos en aguas de Canarias está cada vez más cerca. Después de varios años de estudio, un equipo del Instituto Español de Oceanografía, el grupo Pescanova está diseñando la granja para cultivar este animal que no necesitará más el medio salvaje.

Roberto Moreno, director de acuicultura España del grupo nueva Pescanova, ha relatado en COPE Canarias que “no existe nada parecido en el mundo. Es la primera vez que se plantea un proyecto industrial de cultivo de pulpo, pero lo que si hubo en el pasado fue el engorde de pulpo salvaje. Con los descubrimientos, ese el hito científico que han conseguido desde el Instituto Español de Oceanografía somos capaces de cerrar el ciclo y no necesitar el medio salvaje para acopiar a nuestras granjas”.

Roberto Moreno: “Es un hito mundial, porque hemos conseguido cultivar el pulpo, ya que había grandes intereses para conseguir este hito científico y tecnológico. Esto provocará que Canarias se coloque en la cúspide de la acuicultura mundial. Canarias ya tiene una producción acuícola importante en especies como la dorada y la lubina, pero este proyecto nos va a colocar en el primer nivel”.

El equipo de trabajo de este proyecto se compone de 20 personas y se trabaja con una línea de investigación muy metódica. Ahora mismo tienen pulpos de todos los tamaños, pulpos de la quinta generación. “Hemos conseguir reproducir cinco veces este animal fuera de su medio salvaje y donde hemos observado este comportamiento que les digo”.

En cuanto al diseño de la granja, está en línea y habrá 3 o 4 tipos de piscinas. “Están diseñadas para darles las condiciones óptimas que el animal necesita en cualquier momento. Son distintas: cuando son pequeños son un tipo de piscina con una determinada temperatura y condiciones a medida que van creciendo las piscinas son diferente. Al final de su ciclo son espacios con mucho volumen de agua·.

Roberto Moreno: “Estas condiciones condicionan el diseño de la granja. Porque al final lo estamos diseñando una granja específicamente para este animal, por eso llevamos 4 años investigando para llegar a este momento. El diseño de la granja es el que permite las condiciones óptimas del crecimiento del animal. Por eso es perfectamente compatible de que el animal esté en condiciones de cultivo con una actividad acuícola.

LA GRANJA PRODUCIRÁ EN 3 AÑOS 3.000 TONELADAS DE PULPO

A partir del 2023 se empezará a cultivar pulpos en las granjas instaladas en el Puerto de La Luz. El grupo nueva Pescanova estima que, en tres años, es decir, en el 2026 alcancen un volumen máximo de la granja y puedan producir hasta 3.000 toneladas de este animal. “Estimamos que estemos 3 años afinando el proceso y conseguir el 100% de la capacidad de la granja que estamos diseñando en este momento”.

Roberto Moreno destaca que se trata de un “hito científico español y un hecho importante para el archipiélago canario. El Instituto Español de Oceanografía, estuvo buscando durante mucho tiempo en diferentes centros cerrar el ciclo del pulpo y el equipo de Eduardo lo ha conseguido. Al patentarlo, nos hemos puesto en contacto con ellos, parte de su equipo trabaja actualmente con nosotros en el centro de investigación que continúan desarrollando el conocimiento que nos cedieron”.

“Mire, nuestro objetivo es producir 3.000 toneladas al cabo de unos 3 años. Si estimamos que empecemos en el 2023, en el 2026, estaremos a velocidad de crucero, alcanzando la máxima capacidad productiva de la granja. La inversión que necesitaremos es alrededor de unos 65 millones de euros de inversión y emplearemos a unos 150 trabajadores directos altamente cualificados y también crearemos unos 150 empleos indirectos”, aseveró.

EL PUERTO DE LAS PALMAS, MEJOR EMPLAZAMIENTO PARA ESTA GRANJA

El puerto de Las Palmas reúne todas las condiciones urbanísticas y óptimas para la instalación de dicha granja. Roberto Moreno, relata en COPE Canarias que no es verdad que Tenerife tuviese peor calidad de agua, sino que se trata de un tema de espacio.

Roberto Moreno: “Es cierto que hemos buscado distintos emplazamientos en Canarias había diferentes islas, pero uno muy interesante era el Puerto de Tenerife. Esto no quiere decir y no es cierto que no nos instaláramos por la calidad del agua”.

“Después de buscar diferentes emplazamientos, nos quedamos con las dos finalistas, el puerto de Las Palmas y el de Tenerife. Ambos son excelentes ubicaciones, pero por temas más que nada urbanísticas, los de LP tiene mejores características para nosotros, pero no es por la calidad de agua”, añade.

LAS EVIDENCIAS CIENTÍFICAS NO DEMUESTRAN QUE LOS PULPOS SEAN LOS ANIMALES MÁS INTELIGENTES

Según Roberto Moreno ellos en su empresa trabajan con evidencias científicas. Ante las críticas de diferentes organizaciones animalistas en contra de esta granja, nos cuenta que ellos empezaron a trabajar en diferentes proyectos antes de que surgieran estas voces contrarias y polémicas.

“Nosotros estamos trabajando con el Oceanográfico y en proyectos que empezaron en el 2014. También en el 2018, mucho antes de que surgieran esas polémicas, empezamos a trabajar en el bienestar y en las premisas científicas. Nuestra manera de trabajar y de hacer las cosas, en Pescanova, va más allá del pulpo. Tenemos una tradición acuícola importante y todos nuestros cultivos, son siempre respetando al máximo el bienestar animal, la sostenibilidad y la economía circular”.

Asegura que, con el cultivo del pulpo, como con el resto de animales que están en las granjas que tiene en sus centros de investigación de Galicia, van a respetar el bienestar animal, la sostenibilidad y la economía circular.

“No puede ser de otra forma, porque la legislación europea, nuestra política propia de Pescanova hace que esto sea una premisa fundamental. Para nosotros no hay debate, nos apoyaremos en la ciencia para demostrar que nuestros cultivos respetan al máximo el bienestar animal y la sostenibilidad”, aseveró.

Roberto Moreno: “En cuanto a la inteligencia nos apoyamos en la evidencia científica. En estos momentos no hay suficiente evidencia científica que diga que el pulpo es más o menos inteligente que el resto de los humanos. Lo que tiene es una serie de características resolutivas que hacen que a ojos humanos parezca que son y se les aplique la inteligencia. Realmente la evidencia científica en cuanto a la inteligencia en estos animales es escasísima”.

“EN NUESTRAS GRANJAS, LOS ANIMALES ESTÁN EN UNAS CONDICIONES ÓPTIMAS”

Roberto Moreno señala que están diseñando unas condiciones de cultivo óptimas y que sus estudios científicos han demostrado que el pulpo está en las mejores condiciones posible. “Cuando se habla de territorialidad, de canibalismo o de una serie de cosas, es que el animal no estaba en las condiciones óptimas de cultivo. Nosotros hemos demostrado, que cuando tú les das las condiciones adecuadas muchos de esos comportamientos desaparecen. En nuestras piscinas los animales conviven efectivamente sin territorialidad y sin atacarse entre ellos”.

“Un ejemplo muy claro es la natación que utilizan los animales. Cuando el animal está estresado, el pulpo en concreto, utilizan los sifones. Todos tenemos esa imagen cuando se escapan utilizando el sifón y sueltan un chorro de tinta. Cuando están tranquilos siempre se van utilizando las patas. En nuestras piscinas siempre utilizan las patas esto es un indicador que utilizamos para medir el bien estar de nuestros animales”.